Мадонна розійшлася з молодшим на 37 років бойфрендом і здивувала причиною

Американська попдіва Мадонна розійшлася з молодшим на 37 років бойфрендом Акімом Моррісом, з яким оголосила про стосунки влітку.

Принаймні, саме так стверджує джерело виданню Daily Mail. Пара нібито розійшлася ще в жовтні, але не афішувала це. Інсайдер розповів, що розрив був неминучий. Тим не менш, Мадонна та Акім Морріс розійшлися на позитивній ноті та не влаштовували з цього драми.

Також інсайдер розкрив причину розриву закоханих. Виявилося, на заваді стала велика різниця у віці. Хоча, як відомо, Мадонна має чималий досвід у подібних стосунках, адже майже всі її обранці були значно молодші за неї. Утім, цього разу парі став на заваді різний вік.

Мадонна та Акім Морріс / Фото: instagram.com/madonna

"Мадонна зіткнулася з тією ж проблемою з цим хлопцем, що й з усіма її останніми чоловіками. Різниця у віці стала проблемою. Вони з різних епох", - стверджує інсайдер.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо про розрив інших голлівудських знаменитостей. Актор Ченнінг Татум розійшовся з колегою Зої Кравіц. Пара перебувала в стосунках протягом трьох років та рік у статусі заручених.

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