Мадонна розлютила появою на публіці в шапці-вушанці з символікою СРСР та в компанії росіян
Виконавиця нарвалась на критику в Мережі.
Американська попзірка Мадонна обурила своїм неоднозначним вчинком.
Так, виконавиця побувала в англійському містечку Маргейт. Там знаменитість відвідала резиденцію для художників, що організована її давньою подругою Трейсі Емін. Мадонна побувала там на екскурсії, активно ділилась своїми враженнями, а також світлинами.
На одному з фото співачка неочікувано засвітилась в компанії російських художниць Єлизавети Залієвої та Олі Австрейх. Вони обидві є учасницями резиденції Трейсі Емін. Та що цікаво, художниці після повномасштабного російського вторгнення до України не цурались брати участь у виставках в Росії.
Та користувачів у дописі Мадонни обурила інша деталь, а точніше вигляд, який мала співачка. На деяких кадрах артистка спантеличила вибором образу. Виконавиця позувала в шапці-вушанці, що була з зображенням серпа та молота на тлі червоної зірки, що є символами СРСР. Користувачі не змогли змовчати та дорікнули Мадонні за такий вибір вбрання.
Але це дурний совковий символ на шапці…Поки Україна під атакою цього режиму…
Люблю вашу музику, але носити совкову вушанку дуже не круто…Особливо в сьогоднішніх реаліях…
Це не провокаційно і не має нічого спільного з мистецтвом. Під цим знаком загинули мільйони людей. Можна було б носити нацистський капелюх, невелика різниця…
Мадонно, ви завжди були революціонеркою – тією, яка голосно і безстрашно говорить про права людини. Ось чому серце розривається, коли ви в шапці СРСР у той час, коли Росія активно намагається відродити цю імперію та вбиває українців.
Варто зазначити, що Мадонна від початку повномасштабної війни в Україні публічно засуджує загарбницькі дії Росії. Артистка показувала знищені українські міста, таким чином висвітлювала злочини окупантів. Також виконавиця допомагала українцям фінансово та на концертах підіймала синьо-жовтий прапор.
