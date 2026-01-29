Мадонна розлютила появою на публіці в шапці-вушанці з символікою СРСР та в компанії росіян

Мадонна / © instagram.com/madonna

Американська попзірка Мадонна обурила своїм неоднозначним вчинком.

Так, виконавиця побувала в англійському містечку Маргейт. Там знаменитість відвідала резиденцію для художників, що організована її давньою подругою Трейсі Емін. Мадонна побувала там на екскурсії, активно ділилась своїми враженнями, а також світлинами.

На одному з фото співачка неочікувано засвітилась в компанії російських художниць Єлизавети Залієвої та Олі Австрейх. Вони обидві є учасницями резиденції Трейсі Емін. Та що цікаво, художниці після повномасштабного російського вторгнення до України не цурались брати участь у виставках в Росії.

Мадонна у компанії росіянок Єлизавети Залієвої та Олі Австрейх / © instagram.com/madonna

Та користувачів у дописі Мадонни обурила інша деталь, а точніше вигляд, який мала співачка. На деяких кадрах артистка спантеличила вибором образу. Виконавиця позувала в шапці-вушанці, що була з зображенням серпа та молота на тлі червоної зірки, що є символами СРСР. Користувачі не змогли змовчати та дорікнули Мадонні за такий вибір вбрання.

Мадонна / © instagram.com/madonna

Але це дурний совковий символ на шапці…Поки Україна під атакою цього режиму…

Люблю вашу музику, але носити совкову вушанку дуже не круто…Особливо в сьогоднішніх реаліях…

Це не провокаційно і не має нічого спільного з мистецтвом. Під цим знаком загинули мільйони людей. Можна було б носити нацистський капелюх, невелика різниця…

Мадонно, ви завжди були революціонеркою – тією, яка голосно і безстрашно говорить про права людини. Ось чому серце розривається, коли ви в шапці СРСР у той час, коли Росія активно намагається відродити цю імперію та вбиває українців.

Мадонна / © instagram.com/madonna

Варто зазначити, що Мадонна від початку повномасштабної війни в Україні публічно засуджує загарбницькі дії Росії. Артистка показувала знищені українські міста, таким чином висвітлювала злочини окупантів. Також виконавиця допомагала українцям фінансово та на концертах підіймала синьо-жовтий прапор.

Нагадаємо, нещодавно відзначився оргкомітет кінопремії "Оскар", який номінував фільм про росіян та улюбленця путіна. Актор Олександр Рудинський гнівно прокоментував це.