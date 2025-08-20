Мадонна розсекретила, як із розмахом у компанії молодого бойфренда та доньок відсвяткувала 67-річчя

Мадонна / © instagram.com/madonna

Американська співачка Мадонна відсвяткувала свій 67-й день народження.

Артистка здійснила давню мрію — побачити знамениту кінну гонку Паліо, яка минає від 1482 року саме 16 серпня. Зірку супроводжували її 28-річний бойфренд, колишній футболіст Акім Морріс, а також доньки — 19-річна Мерсі та 28-річна Лурдес.

«Моя мрія протягом багатьох років була — подивитися Паліо, яке відбувається в Сієні на мій день народження від 1482. Немає слів, щоб описати хвилювання, напругу та видовищність цього ритуалу. Тисячі людей завмирають у тиші перед стартом. Це неможливо описати словами. Мрії справді збуваються», — зізналася артистка.

У відео Мадонна продемонструвала місцеві традиційні танці, феєрверки, мальовничу італійську природу, антикварні покупки та гру однієї з дочок на фортепіано.

Родзинкою вечора став гігантський рожевий торт Лабубу з написом «Happy Birthday Madudu». Артистка задула свічки під оплески гостей.

Привітання Мадонні залишили чимало знаменитостей, зокрема співачка Кеті Перрі написала: «Моя Королева», а колишній прем’єр Канади Джастін Трюдо побажав зірці щастя.

Нагадаємо, нещодавно Мадонна висловилася про війну та символічним образом заявила про свою позицію. На сторінці у соцмережах співачка опублікувала відповідне фото.