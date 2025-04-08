Мадонна та Елтон Джон помирилися після 25-річної ворожнечі: чому між ними був конфлікт

Елтон Джон і Мадонна / © Associated Press

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Американська співачка Мадонна та британський артист Елтон Джон оголосили про примирення.

Конфлікт між артистами тривав майже 25 років. А все почалося далекого 2002-го, коли Елтон Джон розкритикував пісню Мадонни Die Another Day. Композиція артистки стала саундтреком до фільму про Джеймса Бонда — “Помри, але не зараз”. Елтон Джон тоді не був красномовним і назвав трек “найгіршою піснею про Бонда”.

На цьому гострі висловлювання співака про Мадонну не закінчилися. Коли артистку номінували на Q Awards 2004 за “Найкращий живий виступ”, він звинуватив її у використанні фонограми.

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Виконавиця зізнається, що їй було неабияк образливо таке чути від свого кумира. Артистка поділилася, що обожнювала творчість Елтона Джона. Ба більше, за словами Мадонни, саме він вплинув на її бажання займатися музикою.

Елтон Джон і Мадонна / © instagram.com/madonna

“Мені боляче було знати, що хтось, ким я захоплювалася, дуже публічно говорив про неприязність до мене як до творця. Я цього не розуміла”, — зізнається співачка.

Утім, нещодавно артисти нарешті помирилися. Мадонна опублікувала фото з Елтоном Джоном, яке було зроблене на SNL. Співачка говорить, що побувала на концерті та за лаштунками підійшла до виконавця. Там Елтон Джон перепросив у Мадонни. Ба більше, артист пообіцяв написати їй пісню і запропонував майбутню співпрацю.

“Коли я зустріла його, перше, що він сказав: “Пробач мені“. І стіна між нами впала. Прощення — потужний інструмент. Протягом хвилини ми обіймалися. Він написав для мене пісню і хотів співпрацювати”, — поділилася артистка.

Нагадаємо, нещодавно українські акторки Ольга та Наталія Сумські, які є рідними сестрами, помирилися після багатьох років ворожнечі. Ольга В’ячеславівна раніше ділилася, після чого сталося примирення.