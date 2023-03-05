Мадонна та її молоді коханці: один був молодший за співачку на 35 років, а інший – на 41

Американська співачка Мадонна була двічі заміжня. Після розлучення з другим чоловіком, режисером Гаєм Річі, виконавиця неабияк захопилася молодиками.

Так, в артистки почалося бурхливе особисте життя. Знаменитість зустрічалася з бойфрендами, з якими у неї була різниця у віці понад 25 років і більше. З кимось із них артистка планувала побудувати серйозні стосунки, а хтось недовго затримався в її житті. Кожен новий обранець Мадонни був молодшим за попереднього.

Редакція сайту ТСН.ua зібрала добірку про молодих коханців Мадонни, з якими вона крутила романи після розлучення з Гаєм Річі. Зокрема, пропонуємо дізнатися, як артистка знайомилася з молодиками та чому їхні стосунки не складалися.

Манекенник Хесус Лус

Після тривалих та складних стосунків з режисером Гаєм Річі Мадонна закрутила роман з 21-річним бразильським манекенником Хесусом Лусом. Познайомилися виконавиця та манекенник 2008 року під час фотосесії для відомого журналу, і між ними одразу промайнула іскра. Мадонна та Хесус почали зустрічатися і викликали неабиякий інтерес у пресі, адже бойфренд був молодший за Мадонну на 28 років.

Мадонна та Хесус Лус / Фото: Associated Press

Через два роки роман парочки добіг кінця. Подейкують, що молодий коханець пішов від Мадонни. Хесуса нібито бентежила чимала різниця у віці, а також відсутність спільних інтересів. Утім, за іншою версією артистка не сподобалася мамі Хесуса, тож він кинув її.

Танцівник Брахім Заібат

Після розриву стосунків з молодим коханцем Мадонна недовго сумувала на самоті. Вона закрутила роман з 23-річним танцівником із її власного балету Брахімом Заібатом, який молодший за неї на 29 років. Стосунки пари почалися 2010 року, утім закінчилися 2013. Подейкують, що Мадонна пішла від Брахіма, адже він зрадив їй.

Мадонна та Брахім Заібат

Танцівник Тімор Стеффенс

Наступним обранцем Мадонни став теж танцівник, який молодший за неї на 30 років, 26-річний Тімор Стеффенс. Стосунки пари були серйозними, навіть подейкували, що закохані зіграють весілля. Утім, під час відпочинку в Єгипті Мадонна неочікувано пішла від бойфренда. Загалом, стосунки пари розпочалися 2014 року і тоді ж і завершилися. Ходили чутки, що виконавиця пішла від бойфренда, адже він почав занадто багато приділяти уваги її доньці, якій на той момент було 17 років.

Мадонна та Тімор Стеффенс

Манекенник Абубакар Сумахоро

Після розриву з Тімором Мадонна недовго сумувала на самоті. Артистка 2015 року закрутила роман з 25-річним манекенником Абубакаром Сумахоро, який молодший за неї на 32 роки. Парочка познайомилася на вечірці у друзів, між ними пробігла іскра, і вони почали зустрічатися.

Мадонна постійно з'являлася на публіці з обранцем, їздила з ним на відпочинки, познайомила з дітьми, з якими манекенник з легкістю знайшов спільну мову. Утім, через два роки пара розірвала стосунки. Подейкували, що їхній роман зайшов у глухий кут, тому Абубакар і Мадонна вирішили, що їм краще продовжувати розвиватися окремо.

Манекенник Кевін Сампайо

Мадонна познайомилася з 32-річним Кевіном, який молодший за неї на 33 роки, 2015 року. Утім, стосунки пари почалися 2017 року, коли артистка пішла від Абубакара та переїхала жити до Португалії. Їхній роман стрімко розвивався. Ходили чутки, що Мадонна хоче вийти заміж за Кевіна. Виконавиця навіть називала його своїм нареченим. Утім, їхнє весілля так і не відбулося. Через два роки Мадонна повернулася до США та познайомилася зі своїм наступним бойфрендом Ахламаліком Вільямсом.

Мадонна, а зліва від неї Кевін Сампайо / Фото: instagram.com/kevinsampaiotwin

Танцівник Ахалім Вільямс

Артистка почала зустрічатися з Ахалімом 2019 року. Юнак молодший за Мадонну на 35 років, але це не завадило їм побудувати міцні стосунки. Мадонна познайомила обранця з дітьми. Виконавиця часто ділилася сімейними світлинами, на яких красувався і Ахалім. Також співачка полюбляла показували доволі пікантні знімки з молодим бойфрендом.

Утім, Мадонна та Ахалім після трьох років стосунків неочікувано оголосили про розставання. Причини такого рішення досі невідомі.

Мадонна та Ахалім Вільямс / Фото: instagram.com/madonna

Манекенник Ендрю Дарнелл

Після розриву 3-річних стосунків Мадонна закрутила роман з 23-річним манекенником Ендрю Дарнеллом, який молодший за неї на 41 рік. Парочка познайомилася під час фотосесії для відомого глянцю. Задля кадру Мадонна та Ендрю пристрасно цілувалися. Саме тоді між ними і пробігла іскра. Та стосунки пари не тривали й пів року.

Мадонна та Ендрю Дарнелл / Фото: instagram.com/almightywulf

Причина їхнього розриву невідома, але ходили чутки, що Ендрю знайшов собі обраницю свого віку, що вдарило по самооцінці Мадонни.

Боксер Джош Поппер

Ходять чутки, що через місяць після розриву з Ендрю, Мадонна закрутила роман з 29-річним боксером Джошем Поппером, який тренує одного з синів артистки. Цього разу ймовірний бойфренд співачки молодший за неї лише на 35 років.

Інсайдери розповідають, що між Мадонною та Джошем далеко не ділові стосунки. Та й сама парочка натякає на роман. Вони ділилися спільними фото у фотоблогах. Якщо ж Мадонна знімки видалила, то Джош залишив.

Мадонна та Джош Поппер / Фото: instagram.com/_joshpopper

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