Мадонна тоді й зараз: як змінилася зірка за пів століття

Мадонна тоді й зараз: як змінилася зірка за пів століття

Культова артистка розпочала кар'єру на початку 80-х.

Мадонну заслужено вважають однією з найпопулярніших та найуспішніших співачок світу.

Свою кар'єру артистка розпочала у 80-х. За цей час шанувальники спостерігали за тим, як кумирка ставала суперзіркою та як змінюлася. Редакція сайту ТСН.ua пропонує пригадати, який вигляд мала виконавиця на початку кар'єри і зараз.

Мадонна Луїза Чикконе народилася в Бей-Сіті, що в США, у сім'ї італійських емігрантів. Вона має 4 братів та сестру. Майбутній зірці довелося швидко подорослішати, оскільки мама померла, коли їй було 5 років.

Мадонна в дитинстві / instagram.com/madonna

Мадонна у школі почала займатися танцями. Невдовзі вона вступила до балетної студії, але вона переїхала до Нью-Йорка, не завершивши навчання. Там вона працювала танцівницею, а 1982 року записала свій перший хіт – Everybody.

1984 рік / Associated Press

Всього за два роки про нову зірку говорив увесь світ. Із співачкою почав працювати ексменеджер Майкла Джексон, а пісня Like a Virgin визнали хітом не одного десятиліття.

1985 року Мадонна вирушила у перший тур Америкою, після якого кількість її шанувальників стрімко зросла.

Мадонна 1985 року / Associated Press

Більше того, Мадонна зуміла змінити уявлення про жінку на сцені. Своєю доволі агресивною сексуальністю вона пробила шлях до слави. Складно повірити, що своїм найбільшим недоліком зірка вважала невпевненість у собі.

1987 рік / Associated Press

Мадонна (1990) / Associated Press

Мадонна 1990 року / Associated Press

Мадонна завжди сміливо експериментувала над зовнішністю. Так, у 90-ті артистка вирішила змінити імідж та перефарбувалася в брюнетку.

Мадонна (1991) / Associated Press

Мадонна, 1998 рік / Associated Press

Повернути фірмовий блонд вона вирішила лише за декілька років.

Мадонна / Associated Press

Зірка неодноразово шокувала публіку своїми відвертими виступами на сцені. Артистка одягала спокусливі вбрання, оголюючи розкішні ніжки, та не соромилася розкуто танцювати. Не цуралася зірка і оголених фото.

instagram.com/madonna

Не забудуть фанати і нашумілі поцілунки кумирки на сцені. Так, 2003 року на церемонії MTV Video Music Awards вона поцілувала Брітні Спірс. Цей момент визнали найкращим поцілунком десятиліття.

Мадонна і Брітні Спірс / Associated Press

А 2008 року Медж поцілувала невідому жінку під час виступу у Парижі в театрі "Олімпія" на підтримку свого альбому Hard Candy.

Мадонна з фанаткою / Associated Press

Один із найбільш відомих та успішних хітів артистки – пісня Hung Up.

Мадонна пробувала себе не лише в ролі співачки і танцівниці, а й акторки, продюсерки, письменниці та композиторки фільмів. Цікаво, що зірка мала зіграти головну роль у стрічці "Охоронець", але режисер обрав Вітні Г'юстон.

Мадонна / Associated Press

Її копіювали десятки зірок, а сама Мадонна мала одного кумира – Девіда Бові. Знаменитість змінювала часто не лише образи, а й чоловіків. У співачки особисте життя завжди було бурхливим. Втім, під вінець артистка йшла всього двічі – з Шоном Пенном, шлюб яких дав тріщину після чотирьох років скандалів, та з Гаєм Річі. Цей шлюб тривав 8 років.

Мадонна та Гай Річі / Associated Press

Між шлюбами та після Мадонну часто критикували за значно молодших бойфрендів. Так, зараз вона зустрічається із 27-річним танцівником Ахламаліком Вільямсом.

Мадонна та Ахламалік / instagram.com/madonna

Мадонна та Ахламалік / instagram.com/madonna

2019-го зірка випустила 14-й студійний альбом Madame X. У назву вона вклала сенс жінки-хамелеона. Так, знаменитість постає різною – професорка, черниця, ув'язнена та навіть повія.

2019 / instagram.com/madonna

2019 рік / instagram.com/madonna

Навіть у 63 Медж продовжує епатувати. Зірка не соромиться відвертих образів та оголятися на публіці.

2021 рік / instagram.com/madonna

instagram.com/madonna

instagram.com/madonna

instagram.com/madonna

У коментарях на сторінці знаменитості в Instagram, завжди точиться війна між фанатами. Так, дехто продовжує захоплюватися Мадонною, а дехто вважає, що у її віці варто вже спинитися, як з відвертістю, так і з пластичними операціями і фотошопом.

Мадонна (2021 рік) / instagram.com/madonna

instagram.com/madonna

instagram.com/madonna

Втім, Медж начхати на хейтерів. Вона, як і раніше розкута, відверта, епатажна. Зірка на власному прикладі доводить, що вік – всього лише цифра.

instagram.com/madonna

instagram.com/madonna

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