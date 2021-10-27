Мадонна тоді й зараз: як змінилася зірка за пів століття

Культова артистка розпочала кар'єру на початку 80-х.
Мадонну заслужено вважають однією з найпопулярніших та найуспішніших співачок світу.
Свою кар'єру артистка розпочала у 80-х. За цей час шанувальники спостерігали за тим, як кумирка ставала суперзіркою та як змінюлася. Редакція сайту ТСН.ua пропонує пригадати, який вигляд мала виконавиця на початку кар'єри і зараз.
Мадонна Луїза Чикконе народилася в Бей-Сіті, що в США, у сім'ї італійських емігрантів. Вона має 4 братів та сестру. Майбутній зірці довелося швидко подорослішати, оскільки мама померла, коли їй було 5 років.
Мадонна у школі почала займатися танцями. Невдовзі вона вступила до балетної студії, але вона переїхала до Нью-Йорка, не завершивши навчання. Там вона працювала танцівницею, а 1982 року записала свій перший хіт – Everybody.
Всього за два роки про нову зірку говорив увесь світ. Із співачкою почав працювати ексменеджер Майкла Джексон, а пісня Like a Virgin визнали хітом не одного десятиліття.
1985 року Мадонна вирушила у перший тур Америкою, після якого кількість її шанувальників стрімко зросла.
Більше того, Мадонна зуміла змінити уявлення про жінку на сцені. Своєю доволі агресивною сексуальністю вона пробила шлях до слави. Складно повірити, що своїм найбільшим недоліком зірка вважала невпевненість у собі.
Мадонна завжди сміливо експериментувала над зовнішністю. Так, у 90-ті артистка вирішила змінити імідж та перефарбувалася в брюнетку.
Повернути фірмовий блонд вона вирішила лише за декілька років.
Зірка неодноразово шокувала публіку своїми відвертими виступами на сцені. Артистка одягала спокусливі вбрання, оголюючи розкішні ніжки, та не соромилася розкуто танцювати. Не цуралася зірка і оголених фото.
Не забудуть фанати і нашумілі поцілунки кумирки на сцені. Так, 2003 року на церемонії MTV Video Music Awards вона поцілувала Брітні Спірс. Цей момент визнали найкращим поцілунком десятиліття.
А 2008 року Медж поцілувала невідому жінку під час виступу у Парижі в театрі "Олімпія" на підтримку свого альбому Hard Candy.
Один із найбільш відомих та успішних хітів артистки – пісня Hung Up.
Мадонна пробувала себе не лише в ролі співачки і танцівниці, а й акторки, продюсерки, письменниці та композиторки фільмів. Цікаво, що зірка мала зіграти головну роль у стрічці "Охоронець", але режисер обрав Вітні Г'юстон.
Її копіювали десятки зірок, а сама Мадонна мала одного кумира – Девіда Бові. Знаменитість змінювала часто не лише образи, а й чоловіків. У співачки особисте життя завжди було бурхливим. Втім, під вінець артистка йшла всього двічі – з Шоном Пенном, шлюб яких дав тріщину після чотирьох років скандалів, та з Гаєм Річі. Цей шлюб тривав 8 років.
Між шлюбами та після Мадонну часто критикували за значно молодших бойфрендів. Так, зараз вона зустрічається із 27-річним танцівником Ахламаліком Вільямсом.
2019-го зірка випустила 14-й студійний альбом Madame X. У назву вона вклала сенс жінки-хамелеона. Так, знаменитість постає різною – професорка, черниця, ув'язнена та навіть повія.
Навіть у 63 Медж продовжує епатувати. Зірка не соромиться відвертих образів та оголятися на публіці.
У коментарях на сторінці знаменитості в Instagram, завжди точиться війна між фанатами. Так, дехто продовжує захоплюватися Мадонною, а дехто вважає, що у її віці варто вже спинитися, як з відвертістю, так і з пластичними операціями і фотошопом.
Втім, Медж начхати на хейтерів. Вона, як і раніше розкута, відверта, епатажна. Зірка на власному прикладі доводить, що вік – всього лише цифра.
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