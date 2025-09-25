ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
850
Час на прочитання
1 хв

Мадонна у 20-річчя названого сина показала його одразу після усиновлення та який вигляд він має зараз

Співачка щемливо привітала Девіда з ювілеєм і пригадала кумедні факти з його дитинства.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Мадонна з сином

Мадонна з сином / © instagram.com/madonna

Американська співачка Мадонна поділилася рідкісними сімейними світлинами та привітала свого названого сина Девіда Банду з ювілеєм.

Хлопцеві виповнилося 20 років, і зіркова матуся не стримала емоцій, згадуючи його дитинство. У своєму Instagram артистка виклала добірку яскравих кадрів, серед яких їхні милі світлини з дозвілля, так і ефектні спільні виступи на сцені. Мадонна підкреслила, що завжди вірила у величезний потенціал сина ще від перших днів після знайомства.

Мадонна з дітьми / © instagram.com/madonna

Мадонна з дітьми / © instagram.com/madonna

Мадонна з сином / © instagram.com/madonna

Мадонна з сином / © instagram.com/madonna

Син Мадонни / © instagram.com/madonna

Син Мадонни / © instagram.com/madonna

Син Мадонни / © instagram.com/madonna

Син Мадонни / © instagram.com/madonna

Мадонна з сином / © instagram.com/madonna

Мадонна з сином / © instagram.com/madonna

Мадонна з сином / © instagram.com/madonna

Мадонна з сином / © instagram.com/madonna

"З днем народження, Девіде! Для тебе немає нічого неможливого. Я зрозуміла, що тобі судилося досягати вершин ще відтоді, коли ти бігав без підгузків і пив кока-колу з дитячої пляшечки. Ти справжній гангстер", — замилувала 67-річна артистка вітаннями.

До слова, співачка регулярно ділиться тим, як пишається стрімким розвитком Девіда та яким творчим він став. Юнак уже кілька років будує власну музичну кар’єру. Від моменту усиновлення іменинник подорослішав і навіть обігнав маму зростом, що помітно на фото.

 Нагадаємо, нещодавно шоумен Анатолій Анатоліч показався з донькою та розповів про свої головні правила виховання дітей.

Дата публікації
Кількість переглядів
850
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie