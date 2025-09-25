Мадонна у 20-річчя названого сина показала його одразу після усиновлення та який вигляд він має зараз

Мадонна з сином / © instagram.com/madonna

Американська співачка Мадонна поділилася рідкісними сімейними світлинами та привітала свого названого сина Девіда Банду з ювілеєм.

Хлопцеві виповнилося 20 років, і зіркова матуся не стримала емоцій, згадуючи його дитинство. У своєму Instagram артистка виклала добірку яскравих кадрів, серед яких їхні милі світлини з дозвілля, так і ефектні спільні виступи на сцені. Мадонна підкреслила, що завжди вірила у величезний потенціал сина ще від перших днів після знайомства.

Мадонна з дітьми / © instagram.com/madonna

Син Мадонни / © instagram.com/madonna

Мадонна з сином / © instagram.com/madonna

"З днем народження, Девіде! Для тебе немає нічого неможливого. Я зрозуміла, що тобі судилося досягати вершин ще відтоді, коли ти бігав без підгузків і пив кока-колу з дитячої пляшечки. Ти справжній гангстер", — замилувала 67-річна артистка вітаннями.

До слова, співачка регулярно ділиться тим, як пишається стрімким розвитком Девіда та яким творчим він став. Юнак уже кілька років будує власну музичну кар’єру. Від моменту усиновлення іменинник подорослішав і навіть обігнав маму зростом, що помітно на фото.

