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Мадонна у довгій шубі та тісному корсеті засвітила пишний бюст: "Настрій для кохання"

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Мадонна у довгій шубі та тісному корсеті засвітила пишний бюст: "Настрій для кохання"

Мадонна / Фото: instagram.com/madonna

64-річна співачка приголомшила образом.

Попдіва Мадонна засвітила свої принади у сміливому вбранні та заговорила про кохання. 

Епатажна співачка продовжує доводити публіці, що робити провокаційні фото та відео можна навіть у 64 роки. Черговий сміливий образ зірка продемонструвала у новому відео в Instagram.

На кадрах, які опублікувала виконавиця, вона позує у довгій шубі, колготках в сіточку і золотих туфлях на шпильці та рукавичках у тон. Пишний бюст співачки ледь втримував білий обтислий корсет. Під джазову мелодію Мадонна звабливо позувала, лежачи на дивані.

"Настрій для кохання" - загадково підписала відео Мадонна. 

Окремими фото свого сміливого вбрання виконавиця вирішила також поширити у сторіз. 

Мадонна / © instagram.com/madonna
Мадонна / Фото: instagram.com/madonna
Мадонна / © instagram.com/madonna
Мадонна / Фото: instagram.com/madonna

Нагадаємо, нещодавно Мадонна налякала фанів, показавши себе із оголеними грудями. 

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Дата публікації
Перегляди
35
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