Мадонна у довгій шубі та тісному корсеті засвітила пишний бюст: "Настрій для кохання"

Попдіва Мадонна засвітила свої принади у сміливому вбранні та заговорила про кохання.

Епатажна співачка продовжує доводити публіці, що робити провокаційні фото та відео можна навіть у 64 роки. Черговий сміливий образ зірка продемонструвала у новому відео в Instagram.

На кадрах, які опублікувала виконавиця, вона позує у довгій шубі, колготках в сіточку і золотих туфлях на шпильці та рукавичках у тон. Пишний бюст співачки ледь втримував білий обтислий корсет. Під джазову мелодію Мадонна звабливо позувала, лежачи на дивані.

"Настрій для кохання" - загадково підписала відео Мадонна.

Окремими фото свого сміливого вбрання виконавиця вирішила також поширити у сторіз.

Мадонна / Фото: instagram.com/madonna

Мадонна / Фото: instagram.com/madonna

Нагадаємо, нещодавно Мадонна налякала фанів, показавши себе із оголеними грудями.

Читайте також: