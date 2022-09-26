Мадонна у мінішортах та колготках у сіточку запалила на вечірці 17-річного названого сина

64-річна співачка Мадонна не відстає від молодого покоління та залюбки відривається на вечірках.

Днями середній син Мадонни Девід Банда відсвяткував свій 17-й день народження. На честь свята хлопець влаштував гучну вечірку у стилі диско та запросив на неї не лише друзів, а й маму.

На святі сина Мадонна з'явилася у зелених мінішортиках і сорочці, розшитою квітами та бахромою на рукавах. Свій образ співачка доповнила великою кількістю прикрас, колготками у сіточку та стильним капелюхом зі стразами.

Фото: instagram.com/madonna

Іменник Девід Банда теж обрав сміливе вбрання - 17-річний хлопець відсвяткував свій день народження у блискучому костюмі з прикрасами на шиї.

Фото: instagram.com/madonna

На вечірці 64-річна Мадонна приголомшила запальними танцями із гостями, якими вона поділилася із шанувальниками у відео в Instagram.

До того ж, на вечірці також були й молодші доньки співачки - Стелла і Естер. Фото із ними Мадонна поділилася в сторіз.

Фото: instagram.com/madonna

Нагадаємо, Девід Банда став першою всиновленою дитиною співачки та режисера Гая Річі. Мадонна взяла опіку над хлопчиком у 2006 році, коли йому виповнився рік. Також виконавиця має двох біологічних дітей - доньку Лурдес і сина Рокко, а також троє доньок, яких вона вдочерила, - Чифундо Мерсі, Стеллу та Естер.

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