Мадонна жартома відповіла на критику своєї зовнішності та поділилася фото "після операції"

Останнім часом американську співачку Мадонну часто критикують через зовнішній вигляд та звинувачують у зловживанні процедурами краси.

64-річну зірку такі закиди у свій бік, схоже, не засмучують, а навпаки забавляють. Так, у своєму Twiiter Мадонна пожартувала над критиками та показала, який вигляд має її обличчя нібито після "пластичних операцій".

"Подивіться, яка я мила тепер, коли набряк після операції спав. Лол", - написала під фото Мадонна.

Мадонна / Фото: twitter.com/Madonna

На світлині зірка позувала на камеру з рудими косичками у чорній куртці, бейсболці з написом "Spiritually Hungry" (Духовно голодний) та рваних джинсах.

Зазначимо, що раніше Мадонна звинуватила суспільство у тому, що вони вдаються до ейджизма (дискримінації за віком) та мізогінії (зневагою до жінок). Співачка різко відповіла хейтерам після премії "Греммі", на якій вона здивувала своїм зовнішнім виглядом.

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