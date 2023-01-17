Мадонна влаштувала відверту гру зі знаменитостями на честь свого ювілейного концертного туру

Американська співачка Мадонна запросила друзів-знаменитостей на відверту вечірку з провокаційними іграми.

На посиденьки до виконавиці завітали акторка Емі Шумер, діджей Diplo, актори Джек Блек та Енрі Андре, а також інші відомі персони. Мадонна запропонувала своїм гостям зіграти в гру "Правда чи дія", де вони могли обирати одне для одного будь-які завдання. Відео з вечірки Мадонна оприлюднила на YouTube.

Наприклад, Diplo довелося занурювати свій статевий орган у бокал з алкоголем. А сама Мадонна запропонувала Емі Шумер показати усім, як вона поводиться у ліжку з чоловіком.

У відповідь акторка дала завдання співачці вирушити у великий концертний тур і Мадонна, звичайно, погодилася. Так, зовсім скоро попдіва буде чекати своїх фанів на концертах, де заспіває усі свої найкращі хіти. Для артистки тур стане ювілейним, 40-м у кар'єрі.

Розпочнуться гастролі Мадонни 15 липня. Спочатку зірка відвідає 11 міст в Америці, а потім вирушить до Європи. Завершальним містом стануть Нідерланди, де виконавиця дасть концерт 1 грудня.

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