Мадонна влаштувала вечірку до дня народження названої доньки та показала рідкісні фото з дітьми

У родині попдіви Мадонни свято - день народження відсвяткувала її названа донька Чифундо.

Середній донці співачки виповнилося 17 років. На честь свята Мадонна влаштувала для дівчини вечірку у сімейному колі. Світлинами разом з названими дітьми виконавиця поділилася у сторіз в Instagram.

"З днем народження, Чифундо! Ми любимо тебе", - написала зіркова матуся.

Для вечірки оселю прикрасили синіми повітряними кульками, а також сріблястим декором. Також з кульок-літер було викладено друге ім'я дівчини - Мерсі.

Фото: instagram.com/madonna

Уся родина вбралася у святкове вбрання у чорні гамі. Сама ж іменинниця обрала чорну довгу сукню з квітчастим малюнком.

Фото: instagram.com/madonna

Фото: instagram.com/madonna

Мадонна не зраджувала своїй любові до епатажних образів. Попзірка обрала чорний жакет з мереживним топом та доповнила образ окулярами незвичної форми.

Фото: instagram.com/madonna

"Моя дорогоцінна, красива та талановита донька", - підписала фото з Чифундо зірка.

Фото: instagram.com/madonna

Щаслива зіркова мама позувала разом із дітьми та обіймалася з ними на спільних світлинах.

Фото: instagram.com/madonna

Нагадаємо, що співачка Мадонна виховує чотирьох названих дітей - сина Девіда Банду та доньок Чифундо Мерсі, Стеллу і Естер. Також виконавиця має двох власних дітей - доньку Лурдес і сина Рокко.

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