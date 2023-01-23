Мадонна влаштувала вечірку до дня народження названої доньки та показала рідкісні фото з дітьми

Доньці зірки виповнилося 17 років.
У родині попдіви Мадонни свято - день народження відсвяткувала її названа донька Чифундо.
Середній донці співачки виповнилося 17 років. На честь свята Мадонна влаштувала для дівчини вечірку у сімейному колі. Світлинами разом з названими дітьми виконавиця поділилася у сторіз в Instagram.
"З днем народження, Чифундо! Ми любимо тебе", - написала зіркова матуся.
Для вечірки оселю прикрасили синіми повітряними кульками, а також сріблястим декором. Також з кульок-літер було викладено друге ім'я дівчини - Мерсі.
Уся родина вбралася у святкове вбрання у чорні гамі. Сама ж іменинниця обрала чорну довгу сукню з квітчастим малюнком.
Мадонна не зраджувала своїй любові до епатажних образів. Попзірка обрала чорний жакет з мереживним топом та доповнила образ окулярами незвичної форми.
"Моя дорогоцінна, красива та талановита донька", - підписала фото з Чифундо зірка.
Щаслива зіркова мама позувала разом із дітьми та обіймалася з ними на спільних світлинах.
Нагадаємо, що співачка Мадонна виховує чотирьох названих дітей - сина Девіда Банду та доньок Чифундо Мерсі, Стеллу і Естер. Також виконавиця має двох власних дітей - доньку Лурдес і сина Рокко.
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