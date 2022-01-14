Мадонна влаштувала зухвалий фотосет з новою пасією Каньє Веста

Артистка та Джулія Фокс зустрілися, аби обговорити фільм.

Американська попдіва Мадонна влаштувала вечірку з друзями.

Зокрема, 63-річна зірка зустрілася із колишнім Кім Кардашян, репером Каньє Вестом та його новою дівчиною – 31-річною акторкою італійського походження Джулією Фокс.

instagram.com/madonna

Більше того, Медж та пасія виконавця влаштували зухвалий фотосет. На фото жінки сперлися одна на одну, сидячи на дивані та закинувши ноги у взутті на світлу тканину. Мадонна обійняла Фокс за шию, а вона, зі свого боку, поклала руку на коліно співачки.

Мадонна та Джулія Фокс / instagram.com/madonna

"Пішла на вечерю з Джулією, щоб поговорити про мій фільм, і завітало ще декілька людей", – підписала публікацію легендарна виконавиця.

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