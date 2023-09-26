Мадонна влаштувала зухвалу вечірку для названого сина на честь його 18-річчя

Американська співачка Мадонна влаштувала святкову вечірку на честь дня народження свого названого сина Девіда Банди.

Днями хлопцеві виповнилося 18 років, тож родина вирішила з розмахом відсвяткувати цю дату. Кадрами з вечірки Мадонна поділилася у своїх Instagram-stories.

"З 18-річчям, Девіде Банда! Племінне ім'я - Сензангахона. Нащадок племені Нгоні! Неможливо повірити, що минуло майже 18 років відтоді, як ми познайомилися з тобою в Мчинджи в дитячому будинку "Дім надії"! Твоє ім'я означає "Говори правду". Кращого імені для художника годі й придумати! Ти ростеш справді видатною людиною! Ми всі так пишаємося тобою! Ти сяєш, як найяскравіша зірка", - привітала сина Мадонна.

Фото: instagram.com/madonna

На свято були запрошені друзі Девіда та його зіркової мами, а також сестри - Естер і Стелла. Серед гостей також був присутній 29-річний бойфренд знаменитості, боксер Джош Поппер.

На одному фото Мадонна позувала на камеру разом зі своїми названими дітьми.

Фото: instagram.com/madonna

Фото: instagram.com/madonna

Судячи з фото, зірка вирішила, що її син уже достатньо подорослішав для того, щоб відриватися на повну. Так, в одному з кадрів Мадонна показала пристрасні танці разом з напівоголеними дівчатами.

Фото: instagram.com/madonna

Фото: instagram.com/madonna

Для дня народження сина співачка обрала образ у звичному для себе стилі - мереживний корсет із сукнею-жакетом та колготки в сіточку.

Фото: instagram.com/madonna

Знаменитість не соромилася розважатися у компанії молодих хлопців - зірка танцювала, обіймалася з гостями та робила з ними фото.

Фото: instagram.com/madonna

Фото: instagram.com/madonna

Нагадаємо, що Мадонна має шістьох дітей. Старшу доньку - Марію Лурдес - співачка народила у другому шлюбі з фітнес-тренером Карлосом Леоном. У третьому шлюбі з кінорежисером Гаєм Річчі у Мадонни народився син Рокко Джон. Також пара взяла під опіку чотирьох дітей - хлопчика Девіда Банду, дівчинку Чифундо Мерсі та близнючок Стеллу і Естер.

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