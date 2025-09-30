ТСН у соціальних мережах

Мадонна вперше розповіла про свої жахливі думки про самогубство: "Думала, що це кінець світу"

Зірка шокувала своєю заявою про складні часи, з якими вона зіткнулася.

Мадонна

Мадонна / © Instagram Мадонни

Американська співачка Мадонна розповіла про пережитий найтемніший періоду житті.

В інтерв’ю на YouTube-каналі Jay Shetty Podcast артистка зізналася, що розлучення з режисером Гаєм Річі та виснажлива боротьба за опіку над їхнім сином Рокко стали одними з найжахливіших подій у її житті. Мадонна розповіла, що в ті роки була настільки пригнічена, що думала про самогубство.

"Коли хтось намагався забрати в мене дитину, це було так, ніби мене хотіли вбити. Я просто лежала на підлозі своєї гримерки та ридала. Думала, що це кінець світу. Я не могла цього витримати", — поділилася артистка.

Мадонна / © скриншот з відео

Мадонна / © скриншот з відео

У 15 років Рокко вирішив жити з батьком у Лондоні, попри рішення суду, який вимагав повернення хлопця до матері. Після тривалих суперечок Мадонна погодилася з його вибором. Зараз зірка запевняє, що завдяки вірі змогла пройти через випробування й сьогодні підтримує теплі стосунки з сином.

