Мадонна вперше вийшла на зв'язок з фанами після екстреної госпіталізації

Співачка Мадонна порушила мовчання вперше після того, як її непритомною забрали до лікарні півтора тижні тому.

Новим дописом зірка поділилася на своїй сторінці в Instagram. 64-річна Мадонна подякувала шанувальникам за любов і підтримку під час її хвороби та розповіла про, що думала у перші хвилини після того, як отямилася.

"Дякую за вашу позитивну енергію, молитви, слова зцілення та підбадьорення. Я відчула вашу любов. Я на шляху до одужання і неймовірно вдячна за всі благословення в моєму житті. Моя першою думкою, коли я прокинулася в лікарні, були мої діти", - написала співачка.

Фото: instagram.com/madonna

Також Мадонна опублікувала перше селфі після хвороби та відповіла, що буде з її ювілейним світовим туром, який мав розпочатися 15 липня.

"Другою думкою було те, що я не хочу розчаровувати нікого, хто купив квитки на мій тур. Я також не хотіла підвести людей, які працювали зі мною невтомно працювали зі мною протягом останніх кількох місяців над створенням мого шоу. Я ненавиджу розчаровувати когось. Зараз я зосереджена на своєму здоров'ї та тому, щоб набратися сил, і я запевняю вас, я повернуся до вас, як тільки зможу! Поточний план полягає в тому, щоб перенести північноамериканську частину туру і почати в жовтні в Європі. Я не можу бути більш вдячною за вашу турботу і підтримку. З любов'ю, M", - звернулася до фанів Мадонна.

Мадонна / Фото: instagram.com/madonna

Нагадаємо, що наприкінці червня Мадонну знайшли непритомною у власному будинку та одразу ж госпіталізували. Причиною погіршення стану зірки стала бактеріальна інфекція, як повідомив її менеджер. Однак у Мережі також почали ширитися чутки про передозування наркотиками та наслідки пластичної операції співачки.

До речі, напередодні звернення зірки фани заскочили Мадонну під час прогулянки Нью-Йорком у компанії подруги.

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