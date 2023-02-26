Мадонна втратила рідного брата, з яким не спілкувалася багато років

Американська попзірка Мадонна втратила рідного брата, Ентоні Джерард Чікконе.

Старший брат співачки пішов з життя у віці 66 років. Про смерть рідної людини повідомив музикант Джо Генрі, одружений з сестрою Мадонни, Мелані.

"Мій швагер, Ентоні Джерард Чікконе, покинув цей земний світ учора ввечері. Я знав його з 15 років з весни нашого життя в Мічигані, коли минуло стільки років. Як зазначає тут брат Дейв Генрі (який зробив цю фотографію), Ентоні був складною людиною; і бачить бог, у деякі моменти ми з ним сварилися, як і личить справжнім братам. Але я любив його і розумів його краще, ніж іноді хотів допустити. Але неприємності зникають, а сім'я залишається, - він простяг руку через стіл. Прощавай, брате Ентоні. Я хочу думати, що бог, у якого вірила твоя благословенна мати (і моя), тримає її там, очікуючи прийняти тебе. Принаймні сьогодні ніхто не зневірить мене у цьому баченні", - написав Джо.

Сама ж Мадонна поки що ніяк не відреагувала на смерть брата. Як відомо, тривалий час між ними були досить складні відносити.

Ентоні давно страждав алкоголізмом та жив, як безхатько. У своїх інтерв'ю після чергової реабілітації 2011 року він заявляв, що Мадонна ненавидить його, а уся родина бажає його смерті.

"Я нуль у їхніх очах - нелюд. Я - ганьба. Якби я замерз до смерті, моя сім'я, ймовірно, не знала б про це і не турбувалася б про це протягом шести місяців. Я ніколи не любив її (Мадонну - ред.), вона ніколи не любила мене. Ми ніколи не любили одне одного", - казав Чікконе.

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