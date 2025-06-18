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- Гламур
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Мадонна висловилася про війну та символічним образом заявила про свою позицію
Співачка показала своє приховане послання світовим лідерам.
Американська співачка Мадонна вкотре заявила про свою позицію щодо війни та миру.
На своїй сторінці в Instagram 66-річна артистка опублікувала фото, на якому позує у футболці з яскравим написом "War is over", що українською перекладається як "Війна закінчилася". Увагу привернуло не лише гасло, а й маленький напис, який видніється під ним: "if you want it" — "якщо ти цього хочеш".
"Важливо прочитати дрібний шрифт… Якщо ти цього хочеш!" — прокоментувала Мадонна світлину.
Світова зірка не стала уточнювати контексту, але очевидно, що меседж містить політичне послання — зокрема, до світових лідерів, які могли б повпливати на глобальні рішення.
Зазначимо, Мадонна активно виступає проти політики Дональда Трампа й також відкрито засуджує вторгнення РФ до України. Відомо, що артистка ще від початку вторгнення не цурається ділитися контентом з відео бомбардування мирних міст України, допомагає надавати розголосу злочинами рф і робить публічні жести на підтримку України на сцені за кордоном.
Нагадаємо, нещодавно співачка Надя Дорофєєва після жахливої атаки на Київ зробила емоційну заяву й звернулася до жителів країни-агресорки.