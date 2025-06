Мадонна висловилася про війну та символічним образом заявила про свою позицію

Мадонна / © instagram.com/madonna

Американська співачка Мадонна вкотре заявила про свою позицію щодо війни та миру.

На своїй сторінці в Instagram 66-річна артистка опублікувала фото, на якому позує у футболці з яскравим написом "War is over", що українською перекладається як "Війна закінчилася". Увагу привернуло не лише гасло, а й маленький напис, який видніється під ним: "if you want it" — "якщо ти цього хочеш".

"Важливо прочитати дрібний шрифт… Якщо ти цього хочеш!" — прокоментувала Мадонна світлину.

Світова зірка не стала уточнювати контексту, але очевидно, що меседж містить політичне послання — зокрема, до світових лідерів, які могли б повпливати на глобальні рішення.

Зазначимо, Мадонна активно виступає проти політики Дональда Трампа й також відкрито засуджує вторгнення РФ до України. Відомо, що артистка ще від початку вторгнення не цурається ділитися контентом з відео бомбардування мирних міст України, допомагає надавати розголосу злочинами рф і робить публічні жести на підтримку України на сцені за кордоном.

