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Мадонна з рудим волоссям та висвітленими бровами налякала фанів опухлим виглядом

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Мадонна з рудим волоссям та висвітленими бровами налякала фанів опухлим виглядом

Мадонна / Фото: instagram.com/madonna

64-річна попдіва Мадонна продовжує екперементувати із іміджем.

Нові кадри із Мадонною на її сторінці в Instagram знову схвилювали шанувальників співачки. У соцмережі виконавиця поділилася світлинами з нещодавнього відвідування презентації чоловічого одягу Віллі Чаварріа. 

Мадонна / © instagram.com/madonna
Мадонна / Фото: instagram.com/madonna

На заході співачка з'явилася у новому образі - з довгим рудим волоссям та висвітленими бровами, які стали зовсім непомітними на світлій шкірі виконавиці. До фото у сторіз Мадонна додала провокаційний напис: "Модна шл*ха".

Мадонна / © instagram.com/madonna
Мадонна / Фото: instagram.com/madonna

Шанувальники співачки не могли не помітити велику кількість фотошопу, до якого вдалася артистка. На фото з обробкою фани ледве впізнали улюблену співачку. Натомість у стрічку Мадонна додала відео із небінарною виконавицею Arca, на якому попдіву усі побачили без прикрас.

Зовнішній вигляд співачки налякав її шанувальників, адже вона мала досить опухлий вигляд. І хоча багато коментаторів зраділи можливому дуету співачок, більшість попросили Мадонну зупинити експерименти із зовнішністю. 

  • Що трапилося із її обличчям? На вигляд це вже не Мадонна!
  • Чому люди у віці намагаються здаватися молодими? 
  • Це огидно! Вона наче пластикова лялька!
  • Вона переборщила! Забагато операцій!

Нагадаємо, це вже не вперше, коли Мадонна дивує своєю поведінкою. Нещодавно 64-річна співачка опублікувала дивне відео, де продемонструвала діамантові зуби.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
456
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