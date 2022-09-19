Мадонна з рудим волоссям та висвітленими бровами налякала фанів опухлим виглядом

Нові кадри із Мадонною на її сторінці в Instagram знову схвилювали шанувальників співачки. У соцмережі виконавиця поділилася світлинами з нещодавнього відвідування презентації чоловічого одягу Віллі Чаварріа.

Мадонна / Фото: instagram.com/madonna

На заході співачка з'явилася у новому образі - з довгим рудим волоссям та висвітленими бровами, які стали зовсім непомітними на світлій шкірі виконавиці. До фото у сторіз Мадонна додала провокаційний напис: "Модна шл*ха".

Мадонна / Фото: instagram.com/madonna

Шанувальники співачки не могли не помітити велику кількість фотошопу, до якого вдалася артистка. На фото з обробкою фани ледве впізнали улюблену співачку. Натомість у стрічку Мадонна додала відео із небінарною виконавицею Arca, на якому попдіву усі побачили без прикрас.

Зовнішній вигляд співачки налякав її шанувальників, адже вона мала досить опухлий вигляд. І хоча багато коментаторів зраділи можливому дуету співачок, більшість попросили Мадонну зупинити експерименти із зовнішністю.

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Нагадаємо, це вже не вперше, коли Мадонна дивує своєю поведінкою. Нещодавно 64-річна співачка опублікувала дивне відео, де продемонструвала діамантові зуби.

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