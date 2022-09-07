Мадонна закрутила роман з бойфрендом, молодшим за неї на 41 рік

Після розриву з 28-річним танцівником Ахламаліком Вільямсом американська попдіва Мадонна недовго сумувала на самоті.

Артистка закрутила роман з молодшим за неї на 41 рік манекенником Ендрю Дарнеллом. Про це повідомив інсайдер виданню Page Six. Парочка разом відвідала концерт нігерійського музиканта REMA у Нью-Йорку, де постійно обнімалася та обмінювалася поцілунками. У своєму Instagram знаменитість й сама публікувала фото з вечірки, де Ендрю її ніжно цілував.

Як зазначається, вони познайомилися під час фотосесії на обкладинку для глянцю Paper у серпні. Задля фото парочка пристрасно цілувалася. Цілком ймовірно, що саме там між ними й пробігла іскра.

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Зазначимо, тривалий час Мадонна мала стосунки з танцівником Ахламаліком Вільямсом. Парочка була разом три роки. Утім, у квітні цього року стало відомо, що закохані вирішили розійтися.

Нагадаємо, 64-річна Мадонна має доволі насичене особисте життя. Зірка часто зустрічалася з чоловіками, які були молодшими за неї, за що співачку неодноразово критикували.

Утім, в офіційному шлюбі знаменитість була лише двічі. Першим чоловіком Мадонни був актор та режисер Шон Пенн, а другим – режисер Ґай Річі.

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