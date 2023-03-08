Мадонна знялася в епатажній фотосесії з 29-річним бойфрендом і показала їхні поцілунки

Американська попзірка Мадонна на повну насолоджується життям і не приховує особисте від сторонніх очей.

Виконавиця оригінальним чином підтвердила, що вона знову не самотня та закрутила новий роман з молодим хлопцем. Раніше у ЗМІ обговорювали, що артистка зустрічається з 29-річним боксером Джошем Поппером. Подейкують, що зірка познайомилася з обранцем, коли він почав тренувати одного з її дітей.

Новому бойфренду Мадонни 29 років / Фото: instagram.com/_joshpopper

Тепер Мадонна підтвердила ці чутки. У сторіз своєї сторінки в Instagram знаменитість розмістила знімки з епатажної фотосесії, в якій знялася з молодшим від неї на 36 років кавалером.

Мадонна знялася в епатажній фтосесії / Фото: instagram.com/madonna

Мадонна знялася в епатажній фтосесії / Фото: instagram.com/madonna

На фото закохані позують у балаклавах, довгих шкіряних плащах. Образ Медж доповнили масивні чоботи на платформі і тростина.

Мадонна знялася в епатажній фтосесії / Фото: instagram.com/madonna

Мадонна знялася в епатажній фтосесії / Фото: instagram.com/madonna

Мадонна знялася в епатажній фтосесії з новим бойфрендом / Фото: instagram.com/madonna

Мадонна знялася в епатажній фтосесії / Фото: instagram.com/madonna

Зазначимо, що у Мадонни доволі бурхливе особисте життя. І надає перевагу зірка хлопцям, значно молодшим від неї. Про всіх молодиків, з якими зірка крутила романи, читайте у нашому матеріалі.

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