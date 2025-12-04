Мадонна жорстко відчитала свого помічника, який переплутав Україну з Росією

Мадонна / © Associated Press

Українська ведуча Катерина Осадча розповіла, як американська попзірка Мадонна майстерно поставила на місце свого помічника, який назвав Україну Росією.

Знаменитість знімала інтерв'ю зі світовою артисткою у Нью-Йорку. Коли помічник виконавиці представляв Катерину Осадчу, то промовив, шо вона з Росії. Проте ведуча його виправила, що насправді з України.

У розмову втрутилась Мадонна. Вона була обурена, що її помічник не знав, що Україна та Росія – це дві різні країни. Тож, перед інтерв'ю співачка провела своїй команді лекцію. Артистка пояснила, що Україна – це окрема та незалежна країна, яку не слід плутати з РФ.

"Коли я приїхала на інтерв'ю до Нью-Йорка. Я заходжу до кімнати на інтерв'ю, і її помічник каже: "Катерина з Росії". Я кажу: "Ні, я з України". Вона каже: "Ви що, не знаєте, що Україна та Росія – це дві різні країни?". І починає своєму помічнику і всій групі розповідати про те, як вона була в Україні, що Україна – це окрема країна, незалежна, красива і вже давно не Росія", - пригадала Осадча.

Зазначимо, Мадонна з початком повномасштабної війни підтримала Україну та засудила ворожі дії Росії. Артистка показала зруйновані українські міста, щоб продемонструвати світу, до чого призводять загарбницькі дії путіна. Виконавиця також допомагала фінансово Україні та на концертах одягала синьо-жовтий прапор.

Нагадаємо, нещодавно ходили плітки, що Мадонна виходить заміж за свого 29-річного бойфренда. Артистка покепкувала з чуток про її весілля.