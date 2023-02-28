Мадонна звернулася до покійного брата і поділилася архівним фото разом: "Ти посіяв багато важливого"

Між зіркою та її рідною людиною були непрості стосунки.
Американська співачка Мадонна відреагувала на смерть свого рідного брата Ентоні Чікконе, який пішов з життя 24 лютого.
Спочатку виконавиця не давала жодних коментарів про смерть рідної людини, але через деякий час поділилася архівною світлиною з братом. У сторіз в Instagram Мадонна опублікувала чорно-біле фото та присвятила Ентоні зворушливі рядки.
Зірка поділилася, що брат познайомив її з творчістю багатьох відомих людей та зробив великий внесок в її життя.
"Дякую, що приголомшував мене, коли я була дівчиною, і познайомив мене з Чарлі Паркером, Майлзом Девісом, буддизмом, даосизмом, Чарльзом Буковські, Річардом Бротіґаном, Джеком Керуаком. Ти посіяв багато важливого", - написала Мадонна.
За життя у Ентоні були непрості стсунки з Мадонною та іншими членами родини. Брат співачки страждав на алкоголізм та жив як безпритульний. За декілька місяців до смерті Ентоні намагався налагодити спілкування з рідними після реабілітації, але врешті решт обірвав з ними зв'язок.
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