Мадонна звернулася до покійного брата і поділилася архівним фото разом: "Ти посіяв багато важливого"

Між зіркою та її рідною людиною були непрості стосунки.

Американська співачка Мадонна відреагувала на смерть свого рідного брата Ентоні Чікконе, який пішов з життя 24 лютого.

Спочатку виконавиця не давала жодних коментарів про смерть рідної людини, але через деякий час поділилася архівною світлиною з братом. У сторіз в Instagram Мадонна опублікувала чорно-біле фото та присвятила Ентоні зворушливі рядки.

Зірка поділилася, що брат познайомив її з творчістю багатьох відомих людей та зробив великий внесок в її життя.

"Дякую, що приголомшував мене, коли я була дівчиною, і познайомив мене з Чарлі Паркером, Майлзом Девісом, буддизмом, даосизмом, Чарльзом Буковські, Річардом Бротіґаном, Джеком Керуаком. Ти посіяв багато важливого", - написала Мадонна.

Фото: instagram.com/madonna

За життя у Ентоні були непрості стсунки з Мадонною та іншими членами родини. Брат співачки страждав на алкоголізм та жив як безпритульний. За декілька місяців до смерті Ентоні намагався налагодити спілкування з рідними після реабілітації, але врешті решт обірвав з ними зв'язок.

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