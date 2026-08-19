Мадонні — 68: який вигляд мають її п’ятеро дітей та молодший на 38 років коханий

Мадонна / © instagram.com/madonna

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Днями американська співачка Мадонна відсвяткувала 68-річчя. Для особливого дня артистка обрала грецький острів Корфу, де влаштувала святкування в компанії дітей та свого коханого Акіма Морріса.

Знаменитість показала в Instagram яскраві кадри з вечірки. До святкування приєдналися її діти — 29-річна Лурдес (Лола), 26-річний Рокко, 20-річна Мерсі та 13-річні Стелла й Естер. На фото також з'явився 30-річний футболіст Акім Морріс, з яким співачці приписують роман.

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«Це мій день народження! Їла, молилася, любила, пила, танцювала, розбивала тарілки, годувала котів! Дякую тобі, Боже!» — написала із захватом Мадонна.

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Мадонна / © instagram.com/madonna

Мадонна з родиною / © instagram.com/madonna

Мадонна з донкьою / © instagram.com/madonna

Діти Мадонни / © instagram.com/madonna

Доньки Мадонни / © instagram.com/madonna

Для святкової вечірки іменинниця обрала розкішну сукню з золотою вишивкою відомого коштовного бренду та доповнила образ ефектним квітковим головним убором. На інших кадрах Мадонна позувала в ніжнішому вбранні з парасолею.

Мадонна з обранцем / © instagram.com/madonna

Мадонна / © instagram.com/madonna

Під час святкування для співачки виступали місцеві музиканти, а десерт для іменинниці зробили у формі серця з декоративним оком. За даними ЗМІ, після вечірки родина також насолоджувалася відпочинком на яхті та польотом на гелікоптері.

День народження Мадонни / © instagram.com/madonna

День народження Мадонни / © instagram.com/madonna

До слова, на спільних фото Мадонна показала все ж не всіх своїх дітей — сина Девіда на опублікованих кадрах не видно. Загалом артистка виховує шістьох нащадків: двох біологічних — Лурдес і Рокко — та чотирьох названих — Девіда, Мерсі, Стеллу й Естер.

Окрему увагу привернув і молодий обранець артистки. Акіму Моррісу 30 років, тож він молодший за Мадонну на 38 років. Чутки про їхні стосунки ширилися ще від 2024 року, а восени 2025-го з'явилася інформація про можливі заручини пари. Втім, офіційно Мадонна та Морріс статус заручених не підтверджували.

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