Мадонну заскочили на прогулянці у Нью-Йорку після госпіталізації: зірка здивувала зовнішнім виглядом

Американська попзірка Мадонна вперше показалася на публіці після того, як тиждень тому її екстрено госпіталізували у непритомному стані.

64-річну співачку помітили під час прогулянки з подругою вулицями Нью-Йорку. Кадрами з Мадонною поділилася авторка подкастів Лорен Конлін.

Під час свого виходу співачка мала просто чудовий зовнішній вигляд та, за словами очевидців, дуже впевнено трималася на ногах. Мадонна була одягнена у шорти та футболку, а обличчя прикрила великим темними окулярами та солом'яним капелюхом.

Мадонна / Фото: Скріншот з відео

Мадонна / Фото: Скріншот з відео

У коментарях думки шанувальників щодо несподіваної появи Мадонни на вулицях розділилися - одні радіють одужанню співачки, а інші навпаки звинувачують її у спекуляції.

Рада, що з Медж все добре!

Яке полегшення, що з нею все добре!

Здається, що вона просто вирішила відпочити від туру.

Серйозно? Поки сотні фанів чекають на хоч якісь відповідь від твого менеджера, ти просто ходиш по вулиці?

Нагадаємо, що 30 червня стало відомо про те, що Мадонну знайшли непритомною в її будинку. Зірку екстрено госпіталізували до лікарні. За словами менеджера артистки, в неї діагностували бактеріальну інфекцію, через яку Медж не можу піднятися з ліжка та постійно блює. Пізніше у західних ЗМІ з'явилися чутки про те, що в співачки сталося передозування наркотиками.

Мадонна / Фото: instagram.com/madonna

15 липня Мадонна мала розпочати свій The Celebration Tour, однак досі ані сама зірка, ані її команда не дали відповіді щодо проведення концертів та перенесення їх на інші дати.

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