"Маю пропозицію": Потап заявив, що готовий відмовитися від звання заслуженого артиста за однієї умову

Потап / © скриншот з відео

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Український репер і продюсер Потап, справжнє ім’я якого Олексій Потапенко, відреагував на петицію із закликом позбавити його звання заслуженого артиста України та заявив, що готовий добровільно відмовитися від державної відзнаки.

Артист не став ігнорувати резонансний заклик.Він заявив, що готовий здати посвідчення.Водночас Потап запропонував свій варіант розвитку подій.Репер наголосив, що народна любов, на його думку, не залежить від державних нагород.Саме тому він згадав про звання «народного артиста».І навіть запропонував обміняти на нього свою нинішню відзнаку.

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«Заслуженого» готовий здати добровільно. В обмін на «Народного». Бо не ви мені народну любов давали — не вам її й забирати», — написав репер.

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Потап також емоційно відреагував на саму появу петиції та закликав не зосереджувати увагу на публічних суперечках між українськими артистами.

«Бачу, в країні вже вирішені всі проблеми. Залишилося найважливіше — забрати у Потапа звання „Заслуженого артиста України“», — розлютився Потап.

Допис Потап / © instagram.com/realpotap

Він додав, що не вважає «полювання на відьом» та символічні покарання митців тим, що сьогодні має об’єднувати суспільство. На думку репера, значно важливішими є єдність, здоровий глузд і спільна увага до боротьби з ворогом.

«Бо сьогодні нам точно потрібне не полювання на відьом і не пошук чергового артиста, якого можна символічно покарати. Нам потрібна єдність, здоровий глузд і розуміння, хто наш справжній ворог», — заявляє він.

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Приводом для дискусії стала електронна петиція до президента України. У ній автори звернення звинувачують Потапенка в публічній зневазі до української мови та культури й стверджують, що артист виступає за поширення російської мови в Україні коштом використання української.

Петиція / © скриншот

Після появи петиції Потап вирішив публічно відповісти на вимогу. Він заявив, що державне звання для нього не є визначенням його популярності та нагадав про багаторічну кар’єру.

«Народним артистом я був задовго до будь-яких указів і посвідчень. Це звання мені дали люди — концертами, піснями, повними залами, двадцятьма роками разом», — зазначив він.

На завершення Потап закликав українців берегти одне одного та не перетворювати внутрішні суперечки на головний фокус суспільної уваги.

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Нагадаємо, нещодавно Каменських різко відповіла на критику через російську мову та розповіла про позицію щодо війни.

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