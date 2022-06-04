Макацарія поділився подробицями освідчення 20-річній коханій та розповів, коли буде весілля

Макацарія поділився подробицями освідчення 20-річній коханій та розповів, коли буде весілля

Екс"Холостяк", грузинський підприємець Іраклі Макацарія розповів про знайомство та освідчення своїй коханій Лізі.

Так, пара познайомилася після концерту в Батумі у серпні 2020 року. Іраклі заочно знав Лізу, але коли побачив її на виступі гурту – не міг більше ні про що думати.

Про це Макацарія розповів в інтерв'ю Григорію Решетніку.

Знаменитість наважився написати красуні в соцмережах першим. Далі вони почали спілкуватися. А на першому побаченні зірка вирішив підкорити обраницю її улюбленою чурчхелою.

Іраклі Макацарія з нареченою / Фото: instagram.com/maqatsa

Вже за рік телеведучий почав планувати освідчення. Дизайн каблучки Іраклі розробляв самотужки, заручившись допомогою друга.

"У мене каблучка була зроблена... Діаманти, дизайн... десь за рік. Ми з моїм другом були у Києві, ми думали, розробляли дизайн. Я казав, щоб це було щось незвичайне та не за класикою. І в результаті вийшло те, що я собі уявляв", – поділився він та додав, що кохана була приголомшена прикрасою.

Іраклі Макацарія з нареченою / Фото: instagram.com/maqatsa

Втім, перш ніж освідчитися обраниці, Іраклі поспілкувався з батьками коханої та розповів їм про свої наміри. А його батьки навіть не здогадувалися про плани сина.

"Того дня за кілька годин я сказав своїм батькам, що в такий час вони мають бути в цьому місці", – поділився він.

Ведучий пригадав, що того дня плакали усі. Навіть Іраклі не міг стримати сліз.

Іраклі Макацарія з нареченою / Фото: instagram.com/maqatsa

Макацарія зізнався, що безмежно щасливий поруч з коханою: "Вона зароджує величезне бажання в мені робити їй приємно, дивувати, тішити сюрпризами і просто кохати так, як в світі ніхто не може".

Також Іраклі розсекретив, коли пара піде під вінець. Так, закохані планують влаштувати весілля цього року. Ведучий зазначив, що свято буде гучним та пишним, за грузинськими традиціями.

Іраклі Макацарія з нареченою / Фото: instagram.com/maqatsa

Знаменитість поділився, що пара вже мріє про дітей.

Нагадаємо, ексречниця Зеленського Юлія Мендель вийшла заміж та показала фото з розпису. 4 червня вона розписалася зі своїм обранцем, українським економістом, колишнім першим заступником міністра економіки України Павлом Кухтою.

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