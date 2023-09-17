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Макаревич "розніс" російського журналіста і його недолугі запитання про війну в Україні

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
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Час на прочитання
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Макаревич "розніс" російського журналіста і його недолугі запитання про війну в Україні

Андрій Макаревич

Музикант наголосив, що росіяни несуть відповідальність за всі дії путіна.

Лідер гурту "Машина времени" Андрій Макаревич, який від початку повномасштабної війни відкрито підтримує Україну, нещодавно дав інтерв'ю.

Він поспілкувався з російським журналістом Георгієм Лобушкіним, який вважає, "спецоперацію треба закінчити перемогою РФ", а війну в Україні назвав "метушнею". Також він вважає, що у всьому винна Америка.

Зокрема, Лобушкін почав щось говорити про справедливість виборів в Україні:

"А ви вважаєте, що Зеленського там підтасовали, напевно, так? Тобто ніхто обрати не хотів, а напевно було вкидання велике, так? Припини, я тебе прошу. Не треба запитувати очевидні речі. Сонце встає на сході", - сказав Макаревич.

Пропутінський журналіст не зупинявся і запитав, як зрозуміти, що вибори були справжніми:

"Поцікавитися! Маса людей у всьому світі цим займалася і комусь можна вірити в цьому світі. Дійсно, як же це зрозуміти… Напевно, все ж таки брешуть. Може й Зеленський не справжній. Які там вибори. Це все американці зробили, вони підставили. Вони ж всім світом правлять", - з підколом відповів настирливому журналісту Макаревич.

Андрій Макаревич / © facebook.com/makarevichav
Андрій Макаревич / Фото: facebook.com/makarevichav

Після цього Лобушкін почав звинувачувати західні країни у тому, що вони наклали санкції на ліки в РФ. Своєю чергою Макаревич поцікавився у журналіста, чому, на його думку, були накладені ці санкції:

"Думаєш, просто так? Прокинулися вранці, давай накладемо санкції на ліки, щоб Росії гірше жилося, так? Напевно вони хочуть нас зі світу вижити, правда? Я десь про це читав: весь світ хоче звести зі світу Росію, так?" – додав Макаревич.

Журналіст почав казати, що ж це не Росія наклала санкції, на що музикант дав різку відповідь:

"Ні, це не Дума (заборонила ліки – прим.ред.) Це одна країна віроломно напала на іншу і за це отримала по голові. Ось і все. Тільки отримали мешканці, які робили вигляд що все добре: "У нас розумний цар, він все вирішує". От він і довирішувався. А тепер вони сидять без ліків. І кажуть: "Як же ж так?" А ось так! Зрозуміло пояснюю, ні?" – сказав Макаревич.

Андрій Макаревич / ©
Андрій Макаревич

Горе-журналіст так і не зрозумів, чому росіяни залишилися без ліків, тому музикант пояснив інакше:

"Тому що їхній президент прийняв рішення. Вони відповідають за свого президента. Вони ж його ніби обирали, правда? У нього величезний рейтинг, його дуже люблять росіяни. Ну, віддувайтеся друзі", - доступніше пояснив Макаревич.

Музикант наголосив, що війна має закінчитися якомога швидше і Україна має повернути собі всі свої території. Також Макаревич зазначив, що "через забаганку одного дядечка зламалося життя у декілька мільйонів людей" як в українців, так і в росіян, які не підтримують війну.

"А декілька сотень тисяч було вбито через цю забаганку і це триває щодня. Все добре? Ще раз. Хто на кого напав. Україна на нас, чи Росія на Україну? От хто напав, той неправий. І досить п*здіти на цю тему", - сказав Макаревич.

Нагадаємо, що зараз Андрій Макаревич проживає в Ізраїлі разом із дружиною та сином. Ще перед початком повномасштабної війни в Україні, музикант відверто висловлював свою критику щодо російської влади, а відколи триває велика війна, Макаревич публічно висловлює свою підтримку Україні.

Нещодавно лідер гурту "Машина времени" назвав росіян "гівном, що тявкає" і зарікся бодай колись ще співати в Росії.

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Дата публікації
Перегляди
1221
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