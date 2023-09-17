Макаревич "розніс" російського журналіста і його недолугі запитання про війну в Україні

Лідер гурту "Машина времени" Андрій Макаревич, який від початку повномасштабної війни відкрито підтримує Україну, нещодавно дав інтерв'ю.

Він поспілкувався з російським журналістом Георгієм Лобушкіним, який вважає, "спецоперацію треба закінчити перемогою РФ", а війну в Україні назвав "метушнею". Також він вважає, що у всьому винна Америка.

Зокрема, Лобушкін почав щось говорити про справедливість виборів в Україні:

"А ви вважаєте, що Зеленського там підтасовали, напевно, так? Тобто ніхто обрати не хотів, а напевно було вкидання велике, так? Припини, я тебе прошу. Не треба запитувати очевидні речі. Сонце встає на сході", - сказав Макаревич.

Пропутінський журналіст не зупинявся і запитав, як зрозуміти, що вибори були справжніми:

"Поцікавитися! Маса людей у всьому світі цим займалася і комусь можна вірити в цьому світі. Дійсно, як же це зрозуміти… Напевно, все ж таки брешуть. Може й Зеленський не справжній. Які там вибори. Це все американці зробили, вони підставили. Вони ж всім світом правлять", - з підколом відповів настирливому журналісту Макаревич.

Андрій Макаревич / Фото: facebook.com/makarevichav

Після цього Лобушкін почав звинувачувати західні країни у тому, що вони наклали санкції на ліки в РФ. Своєю чергою Макаревич поцікавився у журналіста, чому, на його думку, були накладені ці санкції:

"Думаєш, просто так? Прокинулися вранці, давай накладемо санкції на ліки, щоб Росії гірше жилося, так? Напевно вони хочуть нас зі світу вижити, правда? Я десь про це читав: весь світ хоче звести зі світу Росію, так?" – додав Макаревич.

Журналіст почав казати, що ж це не Росія наклала санкції, на що музикант дав різку відповідь:

"Ні, це не Дума (заборонила ліки – прим.ред.) Це одна країна віроломно напала на іншу і за це отримала по голові. Ось і все. Тільки отримали мешканці, які робили вигляд що все добре: "У нас розумний цар, він все вирішує". От він і довирішувався. А тепер вони сидять без ліків. І кажуть: "Як же ж так?" А ось так! Зрозуміло пояснюю, ні?" – сказав Макаревич.

Андрій Макаревич

Горе-журналіст так і не зрозумів, чому росіяни залишилися без ліків, тому музикант пояснив інакше:

"Тому що їхній президент прийняв рішення. Вони відповідають за свого президента. Вони ж його ніби обирали, правда? У нього величезний рейтинг, його дуже люблять росіяни. Ну, віддувайтеся друзі", - доступніше пояснив Макаревич.

Музикант наголосив, що війна має закінчитися якомога швидше і Україна має повернути собі всі свої території. Також Макаревич зазначив, що "через забаганку одного дядечка зламалося життя у декілька мільйонів людей" як в українців, так і в росіян, які не підтримують війну.

"А декілька сотень тисяч було вбито через цю забаганку і це триває щодня. Все добре? Ще раз. Хто на кого напав. Україна на нас, чи Росія на Україну? От хто напав, той неправий. І досить п*здіти на цю тему", - сказав Макаревич.

Нагадаємо, що зараз Андрій Макаревич проживає в Ізраїлі разом із дружиною та сином. Ще перед початком повномасштабної війни в Україні, музикант відверто висловлював свою критику щодо російської влади, а відколи триває велика війна, Макаревич публічно висловлює свою підтримку Україні.

Нещодавно лідер гурту "Машина времени" назвав росіян "гівном, що тявкає" і зарікся бодай колись ще співати в Росії.

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