Макаревич звернувся до росіян, які підтримують війну: "Ракети почнуть падати на ваші міста"

Макаревич звернувся до росіян, які підтримують війну: "Ракети почнуть падати на ваші міста"

Артист вкотре звернувся до російського народу.

Російський музикант та лідер гурту "Машина часу" Андрій Макаревич вже давно публічно підтримує Україну та критикує ворожі дії Путіна.

Артист у своєму Facebook постійно звертається до росіян та намагається донести, що Росія напала на Україну. Цього разу співак звернувся до тих, хто підтримує війну та ворожі дії Путіна.

Він написав, що люди зрозуміють це лише тоді, коли ракети почнуть падати на їхні домівки. Як зазначив Макаревич, таке рано чи пізно станеться, адже "історія влаштована так, що все повертається".

"Ті, хто сьогодні кричить "Ура!", просто не уявляють своїх відчуттів, коли ракети почнуть падати на їхні міста – Москву, Пітер... Так, з України не долетить. Тому їх бомбити не страшно, еге ж? Але історія (як і природа) влаштована так, що все повертається. Рано чи пізно. Питання часу, як каже президент", - написав Макаревич.

Також музикант написав, що в РФ "почалася війна з власним народом". Адже влада все більш активно "відрізає" людей від інформації.

"Війна зі своїм народом почалася. Закрити пару радіостанцій, телеканалів, потім вирубати соцмережі - і твори, що хочеш. Здавалося б", - написав Макаревич.

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Втрати росіян, які воюють проти України:

Сумарні орієнтовні втрати противника з 24.02 по 01.03 станом на 06:00 склали:

В особовому складі (вбиті та поранені) - 5710 осіб

Полонених- 200.

Знищено та пошкоджено

літаків – 29 од,

гелікоптерів – 29 од,

танків ‒ 198,

ББМ / APV ‒ 846,

артилерійських систем– 77,

засоби ППО - 7,

РСЗВ - 24,

цистерн з ПММ- 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3,

катери – 2 одиниці,

автомобільної техніки - 305.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню: