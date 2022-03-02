Макаревич звернувся до росіян, які підтримують війну: "Ракети почнуть падати на ваші міста"

Артист вкотре звернувся до російського народу.
Російський музикант та лідер гурту "Машина часу" Андрій Макаревич вже давно публічно підтримує Україну та критикує ворожі дії Путіна.
Артист у своєму Facebook постійно звертається до росіян та намагається донести, що Росія напала на Україну. Цього разу співак звернувся до тих, хто підтримує війну та ворожі дії Путіна.
Він написав, що люди зрозуміють це лише тоді, коли ракети почнуть падати на їхні домівки. Як зазначив Макаревич, таке рано чи пізно станеться, адже "історія влаштована так, що все повертається".
"Ті, хто сьогодні кричить "Ура!", просто не уявляють своїх відчуттів, коли ракети почнуть падати на їхні міста – Москву, Пітер... Так, з України не долетить. Тому їх бомбити не страшно, еге ж? Але історія (як і природа) влаштована так, що все повертається. Рано чи пізно. Питання часу, як каже президент", - написав Макаревич.
Також музикант написав, що в РФ "почалася війна з власним народом". Адже влада все більш активно "відрізає" людей від інформації.
"Війна зі своїм народом почалася. Закрити пару радіостанцій, телеканалів, потім вирубати соцмережі - і твори, що хочеш. Здавалося б", - написав Макаревич.
Читайте також:
- Ніна Матвієнко з бомбосховища гучно заспівала українську пісню
- MONATIK звернувся до росіян: "Почуйте правду – це не спасіння, це війна"
Втрати росіян, які воюють проти України:
Сумарні орієнтовні втрати противника з 24.02 по 01.03 станом на 06:00 склали:
- В особовому складі (вбиті та поранені) - 5710 осіб
- Полонених- 200.
Знищено та пошкоджено
- літаків – 29 од,
- гелікоптерів – 29 од,
- танків ‒ 198,
- ББМ / APV ‒ 846,
- артилерійських систем– 77,
- засоби ППО - 7,
- РСЗВ - 24,
- цистерн з ПММ- 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3,
- катери – 2 одиниці,
- автомобільної техніки - 305.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
З чого почалося російське військове вторгнення до України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
Як починалася війна Росії проти України:
- Рано-вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Одразу ж було чути вибухи у великих містах України - Росія на чолі з Путіним розпочала війну проти України. Обстріли українських міст та сіл тривають.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- 28 лютого відбувся перший раунд переговорів між Росією та Україною.
- 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.
Росія завдає ударів по цивільному населенню:
- У Києві російська ракета влучила у багатоповерхівку: фото та відео
- Наслідки обстрілу Росією житлового будинку в Києві: двоє загиблих та шестеро тяжко поранених (відео)
- Який вигляд має київська багатоповерхівка після нічного ракетного обстрілу: фото, відео
- З'явилися фото ракетних обстрілів у Києві
- Окупанти обстрілюють Чернігів із "градів" - ОДА
- Російські війська обстріляли Харків – вулиці міста вкрили снаряди, що не розірвались
- Російські окупанти ракетами обстріляли Бровари, є поранені: відео
- Після переговорів Росія запустила по Києву балістичні ракети: відео потужного вибуху.