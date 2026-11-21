Маколей Калкін знову зіграє Кевіна Маккалістера

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Американський актор Маколей Калкін повертається до ролі Кевіна Маккалістера у різдвяній комедії "Сам удома".

Про це повідомляє видання Deadline. Стверджується, що нова частина фільму вже нібито перебуває на ранній стадії розробці в студії Disney. Сценаристом виступить Сет Роген, а продюсером — Еван Голдберг. Щоправда, спершу вони мають закінчити роботу над комедійним фільмом жахів для Universal, а вже після чого зможуть зануритися у створення нової частини «Сам удома».

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Звичайно, Disney відмовляється від коментарів, а також ретельно приховується сюжет та акторський склад. Проте зазначається, що Маколей Калкін не лише повернеться до ролі Кевіна Маккалістера, а й допомагатиме створювати фільм.

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Маколей Калкін / © Associated Press

В актора вже навіть була ідея сюжету. За його задумкою, у новій частині фільму він вже дорослий та самостійно виховує сина. Однак через завантаженість на роботі Кевін приділяє хлопчикові мало уваги. На Різдво син зачиняється сам вдома, а батька не впускає. Паралельно хлопчик готує для тата різні пастки, аби він не зміг потрапити всередину.

Зазначимо, Маколей Калкін зіграв Кевіна Маккалістера у двох частинах фільму «Сам удома», прем’єра яких відбулась понад 30 років тому. Картина настільки полюбилась глядачам, що стала культовою, а маленького на той момент актора зробила відомим на весь світ.

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