Маколей Калкін відповів, чи з'явиться він у новій частині фільму "Сам удома"

Маколей Калкін відповів, чи з'явиться він у новій частині фільму "Сам удома"

Творці ще не розсекретили весь акторський склад.

Американський актор Маколей Калкін відповів фанам, чи побачать вони його в новій частині фільму "Сам удома".

Компанія Disney+ вирішила перезапустити легендарну картину, яку обожнюють діти та дорослі усього світу. Нова частина вийде на великі екрани вже 12 листопада.

Творці ще не розсекретили весь акторський склад. Проте, фанам не дає спокою запитання, чи побачить вони у новій картині Маколея Калкіна, який ще дитиною знявся у двох перших частинах фільму та став улюбленцем глядачів.

Twitter Маколея Калкіна / twitter.com/IncredibleCulk

Актор не став інтригувати шанувальників та у своєму Twitter відповів на це запитання.

"Всім привіт. Багато сьогодні про це запитують, тож уточнюю: мене не буде в перезапуску "Сам удома". Проте, бажаю успіхів всім, хто в цьому брав участь", - написав Калкін.

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