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Макс Барських і Надя Дорофєєва записали спільне відео і зробили неочікувану заяву

Макс Барських і Надя Дорофєєва записали спільне відео і зробили неочікувану заяву

Автор
Ксенія ГабріадзеКсенія Габріадзе
Дата публікації
Перегляди
1093
Час на прочитання
2 хв
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Макс Барських і Надя Дорофєєва записали спільне відео і зробили неочікувану заяву

Надя Дорофєєва та Макс Барських

Артисти заінтригували прихильників прийдешнім дуетом.

Українська співачка, тренерка "Голосу країни-13" Надя Дорофєєва та співак Макс Барських потішили своїх прихильників.

Так, артисти анонсували вихід спільної композиції, яка отримала назву "Ритми". Прем'єра дуетного треку артистів відбудеться вже наступної п'ятниці, 18 серпня.

Про прийдешній дует Надя Дорофєєва та Макс Барських розповіли на своїх сторінках в Instagram. Вони запостили кумедне відео зі студії, де сидять на дивані та дуркують. Також артисти разом заспівали фрагмент з саундтреку до серіалу "Друзі" гурту The Rembrandts I'll Be There for You.

"Не знаю як так сталося, що у нас досі не було дуету. Виправляємось. Скоро почуєте наші "Ритми", - підписала ролик Дорофєєва.

Надя Дорофєєва та Макс Барських здивували фанів спільним відео

Надя Дорофєєва та Макс Барських здивували фанів спільним відео

Зазначимо, що під час повномасштабної війни Надя Дорофєєва та Макс Барських добре потоваришували. Макс у квітні навіть був на дні народження Наді, яке вона святкувала у Києві. Також у Барських гарні стосунки з чоловіком Дорофєєвої, ресторатором Мішею Кацуріним.

Нагадаємо, нещодавно Надя Дорофєєва разом зі своїм колегою за проєктом "Голос країни" Артемом Пивоваровим помірялися, хто з них витриваліший у спорті. Просто під час вокального шоу артисти спробували перестояти одне одного у планці.

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Дата публікації
Перегляди
1093
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