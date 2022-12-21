Макс Барських і TVORCHI разом заспівають різдвяну колядку у музичному проєкті "Ти не один"

Музичний різдвяний проєкт "Ти не один" покажуть вже цієї неділі, 25 грудня, у свято Різдва.

Вже цієї неділі, 25 грудня, у свято Різдва, о 21:00 на каналі ТЕТ телеглядачі побачать музичний різдвяний проєкт під назвою "Ти не один", над яким працює команда телеканалу 1+1 Big Brave Events разом із фестивалем Atlas.

У музичному проєкті виступи зірок будуть поєднані з теплими розмовами з героями нового часу – волонтерами, представниками культурного та волонтерського фронтів. У такий непростий для країни час учасники об'єднались, щоб створити атмосферу родинного затишку та підтримати кожного українця.

Цього святкового вечора глядачі побачать неочікуваний музичний дует – український співак Макс Барських та переможці нацвідбору на "Євробачення-2023", гурт TVORCHI об'єднаються заради виконання старовинної колядки "Тиха ніч". За словами творців проєкту, композиція отримає нове, цікаве звучання.

Макс Барських і TVORCHI / Фото: пресслужба каналу "1+1"

"Час від часу я слухаю "Тиху ніч" на ніч. У дитинстві мені співала її сестра або мама. Взагалі багатьом українським дітям як раніше, так і зараз батьки співають цю пісню перед сном. Тому мені було дуже приємно заспівати її саме у Різдво з гуртом TVORCHI. Завжди радий розділити сцену з талановитими артистами", - прокоментував цю колаборацію Макс Барських.

Макс Барських / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Зі свого боку, TVORCHI зазначили, що "Тиха ніч" асоціюється у них з миром та спокоєм. І додали:

"Це тепла різдвяна пісня, яка дуже відгукнулась в наших серцях. Були раді виконати її разом з Максом Барських та подарувати теплі емоції глядачам у вечір Різдва. Ми віримо, що у різдвяну ніч відбуваються справжні дива. Нехай у кожного збудеться щось бажане та приємне".

Макс Барських і TVORCHI / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Нагадаємо, що за форматом різдвяного проєкту, вперше українські артисти, військовослужбовці, волонтери, діячі культури, представники ДСНС та інших служб зберуться у камерній та затишній атмосфері, щоб поділитись своїми різдвяними традиціями та дитячими спогадами. На глядачів очікують несподівані музичні колаборації, українські пісні, які стали хітами під час повномасштабної війни, а також автентичні різдвяні колядки у сучасному музичному обрамленні. Популярні улюблені артисти заспівають з представниками поколінням нової сучасної музики, яка отримала потужний імпульс після з 24 лютого.

Проєкт "Ти не один" матиме благодійну складову - кожний небайдужий зможе створити різдвяний настрій та надіслати подарунок маленьким підопічним благодійного проєкту СОС "Дитячі містечка", який опікується родинами та дітьми-сиротами. До слова, самі артисти також не залишать українських дітей без подарунків, і комусь випаде унікальна можливість отримати різдвяний сюрприз від учасників проєкту.

Не пропустіть різдвяний проєкт "Ти не один" 25 грудня о 21:00 на телеканалі ТЕТ.

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