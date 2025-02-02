Макс Барських кинув росіян на 100 тисяч доларів і розкрив, куди спрямував ці кошти

Український співак Макс Барських, який нещодавно розповів про серйозні стосунки, кинув росіян на 100 тисяч доларів.

Про це артист поділився в інтерв'ю Раміні Есхакзай. Виконавець змусив росіян "донатити" ще на початку повномасштабної війни. Річ у тім, що в Барських були заплановані концерти в Росії. Звичайно, після вторгнення окупантів на українські землі про жодні виступи в країні-агресорці й мови не могло бути. Зазвичай, коли артисти скасовують концерти, то повертають кошти за квитки. Однак Макс Барських помстився росіянам за підтримку війни та змусив їх "донатити".

Так, кошти за квитки, а їх було близько 100 тисяч доларів, співак не повернув. Натомість він додав до цієї суми ще свої гроші та переказав їх на допомогу Україні та всіх, хто потребував фінансової підтримки.

Макс Барських / Фото: Пресслужба Макса Барських

"Я не можу сказати точну суму, бо там були окрім цих грошей ще й мої, які я на початку війни збирав зі всіх своїх карток, щоб допомагати людям - всім, кому можу. Там все було в такій купі і надсилалося всім, кому потрібно. Але там значна сума була, думаю, понад 200 тисяч доларів. Грошей росіян – близько 100 тисяч доларів, а решта - мої", - поділився артист.

Нагадаємо, нещодавно Макс Барських оголосив про паузу в концертній діяльності. Виконавець також пояснив, чому бере перерву.

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