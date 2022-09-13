Макс Барських нарвався на хейт через відвертий кліп з Сонею Плакидюк

Український співак Макс Барських відтепер створює музику під новим ім'ям.
Шанувальникам Макса Барських доведеться звикнути до нового амплуа співака, адже він взяв новий псевдонім - Mick Sunday.
Виконавець вже готовий активно займатися новою сторінкою своєї творчості, тому презентував перший кліп на англомовну пісню "I feеl good" під новим ім'ям.
"Я мрію говорити з усім світом мовою музики та кохання. Ми, українці, знаємо краще за інших про те, яким би складним не було сьогодні, завтра все буде добре. Бо ми працюємо над своїм "завтра", - розповів про прем'єру Барських.
Кліп, режисером якого став Алан Бадоєв, вийшов доволі відвертим - оголені тіла, звабливі танці та яскраві образи змішалися у запальній вечірці. Однією з героїнь у відео стала український фотографиня Соня Плакидюк. Але уважні фани помітили, що кліп був змонтований з роботи 2020 року "Лей, не жалей".
Прихильники Макса привітали його з прем'єрою та початком нового витка у кар'єрі. Слухачі відмітили, що ця композиція суттєво відрізняється від попередніх робот співака.
- Зовсім не схоже на попередні ваші хіти!
- Геть інше звучання та інший настрій!
- Круто! Цікаво, що буде далі!
- Очікуємо далі щось зовсім не схоже на попереднього Макса Барських!
Однак багато коментаторів й засудили виконавця за вихід нової пісні. На думку багатьох, музика такого формату не на часі, адже в країні триває війна.
- I feel good? Під час війни в Україні?
- Такий вульгарний кліп під час війни це недоречно!
- Як швидко всі звикли до війни! Не очікувала від вас!
- Серйозно? А як же ваша служба у ЗСУ?
Нагадаємо, нещодавно Макс Барських розповів про свою службу у лавах української армії.
Читайте також: