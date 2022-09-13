Макс Барських нарвався на хейт через відвертий кліп з Сонею Плакидюк

Шанувальникам Макса Барських доведеться звикнути до нового амплуа співака, адже він взяв новий псевдонім - Mick Sunday.

Виконавець вже готовий активно займатися новою сторінкою своєї творчості, тому презентував перший кліп на англомовну пісню "I feеl good" під новим ім'ям.

"Я мрію говорити з усім світом мовою музики та кохання. Ми, українці, знаємо краще за інших про те, яким би складним не було сьогодні, завтра все буде добре. Бо ми працюємо над своїм "завтра", - розповів про прем'єру Барських.

Кліп, режисером якого став Алан Бадоєв, вийшов доволі відвертим - оголені тіла, звабливі танці та яскраві образи змішалися у запальній вечірці. Однією з героїнь у відео стала український фотографиня Соня Плакидюк. Але уважні фани помітили, що кліп був змонтований з роботи 2020 року "Лей, не жалей".

Прихильники Макса привітали його з прем'єрою та початком нового витка у кар'єрі. Слухачі відмітили, що ця композиція суттєво відрізняється від попередніх робот співака.

Зовсім не схоже на попередні ваші хіти!

Геть інше звучання та інший настрій!

Круто! Цікаво, що буде далі!

Очікуємо далі щось зовсім не схоже на попереднього Макса Барських!

Однак багато коментаторів й засудили виконавця за вихід нової пісні. На думку багатьох, музика такого формату не на часі, адже в країні триває війна.

I feel good? Під час війни в Україні?

Такий вульгарний кліп під час війни це недоречно!

Як швидко всі звикли до війни! Не очікувала від вас!

Серйозно? А як же ваша служба у ЗСУ?

Нагадаємо, нещодавно Макс Барських розповів про свою службу у лавах української армії.

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