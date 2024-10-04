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Макс Барських неочікувано став блондином і заспівав про болісний розрив з коханою людиною

Макс Барських неочікувано став блондином і заспівав про болісний розрив з коханою людиною

Макс Барських / Фото: Пресслужба Макса Барських

Артист випустив новий трек "Я вже не ти".

Український співак Макс Барських потішив новою композицією, в якій заспівав про болісний розрив із коханою людиною.

Виконавець запрем'єрив трек, який отримав назву "Я вже не ти". Композиція музиканта була спеціально створена як лід сингл до шоу "Різдвяний Зорепад". До речі, Макс Барських запрем'єрив пісню у новому образі. Зокрема, артист постав перед слухачами в зимовому стилі з білим волоссям та в червоній шубі з хутром.

У пісні Макс Барських співає про болісний розрив з коханою людиною. Утім, попри біль через розтавання, ліричний герой співака продовжує рухатися далі та готовий отримати новий досвід.

"Цей трек про реалії у стосунках, про почуття вдячності за прожиті моменти, але водночас про необхідність йти далі й бути відкритим до нового", - коментує свою нову роботу співак.

Макс Барських / © Пресслужба Макса Барських
Макс Барських / Фото: Пресслужба Макса Барських

Нагадаємо, нещодавно співачка Джамала представила нову композицію. Артистка випустила пісню ARAFAT DAĞINDAN, а в кліпі до неї, який, до речі, став найдовшим в історії української музики, показала родину на архівних кадрах з Криму.

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