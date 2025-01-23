Макс Барських неочікувано взяв паузу в концертній діяльності і назвав причину

Український співак Макс Барських неочікувано оголосив про паузу в концертній діяльності.

Про це артист розповів у програмі "ЖВЛ представляє", а також розкрив причину такого рішення. Річ у тім, що виконавець хоче повністю зануритися у творчість і повернутися до того, над чим почав працювати ще до початку повномасштабного вторгнення. Зокрема, Макс Барських вже навесні планує випустити англомовний альбом. Артист обіцяє чимало сюрпризів для прихильників.

"Сподіваюся розширити горизонт. Працюю над новим англомовним альбомом, початок якого ви зможете почути навесні. Над ним я працював дуже давно, навіть ще до війни, потім поставив його на паузу і зайнявся українськомовними піснями, а також перекладами. І зараз я нарешті повертаюся до роботи, і там буде багато сюрпризів", — поділився виконавець.

Макс Барських / Фото: instagram.com/max_barskih

Співак також розповів про внутрішні трансформації, які відбулися в ньому. За словами Макса Барських, він почав більше цінувати близьких йому людей – сім'ю та друзів. А також виконавець тепер більше вірить у свої сили, що також дає йому стимул наполегливіше працювати.

"Відбулося багато змін у собі. Почав цінувати маленькі дрібні моменти: сім'ю, друзів, людей навколо. Я думаю, що це найголовніша трансформація. Я також почав більше вірити в себе і намагатися працювати завжди", — зазначив артист.

У наметі до мільйона! Марк Куцевалов оселився у лісі заради збору донатів на ЗСУ – ЖВЛ представляє

Нагадаємо, нещодавно гурт The Hardkiss скасував концерт у Києві, який мав відбутися у червні цього року. У колективі пояснили причину такого рішення.

Читайте також: