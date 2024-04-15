Макс Барських опинився в епіцентрі масованої ракетної атаки на Ізраїль

Український співак Макс Барських опинився в епіцентрі масованої атаки Ірану на Ізраїль, коли по країні випустили понад 300 ракет та безпілотників.

Артист приїхав до Ізраїлю з концертним туром. Коли країну масовано обстріляли, фани Барських почали неабияк за нього хвилюватися. Співак вийшов на зв'язок та заспокоїв прихильників. Виконавець наголосив, що з ним та його командою все гаразд. Макс Барських додав, що українцям масовані атаки доводиться переживати чи не щодня, тож він вже не боїться обстрілів.

Макс Барських / Фото: Пресслужба Макса Барських

"У нас все добре, не хвилюйтеся, ми в безпеці. Вже третій рік поспіль росія щоденно атакує міста України, і подібні новини стали жахливою жорсткою рутиною для кожного українця. Тому нас цим не зламати, і ми не з лякливих", - висловився артист.

Також Макс Барських додав, що концертний тур "Зорепад. На біс" продовжується, а концерти в Ізраїлі він скасовувати не буде.

Макс Барських / Фото: instagram.com/max_barskih

Нагадаємо, російський шоумен Максим Галкін під час масованої атаки теж перебував в Ізраїлі. Щоправда, пропагандисти РФ розганяли фейки, що артист втік з країни. Гуморист поставив їх на місце та влучно висміяв за брехню.

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