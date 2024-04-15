Макс Барських опинився в епіцентрі масованої ракетної атаки на Ізраїль

Артист нині перебуває у країні з концертним туром.
Український співак Макс Барських опинився в епіцентрі масованої атаки Ірану на Ізраїль, коли по країні випустили понад 300 ракет та безпілотників.
Артист приїхав до Ізраїлю з концертним туром. Коли країну масовано обстріляли, фани Барських почали неабияк за нього хвилюватися. Співак вийшов на зв'язок та заспокоїв прихильників. Виконавець наголосив, що з ним та його командою все гаразд. Макс Барських додав, що українцям масовані атаки доводиться переживати чи не щодня, тож він вже не боїться обстрілів.
"У нас все добре, не хвилюйтеся, ми в безпеці. Вже третій рік поспіль росія щоденно атакує міста України, і подібні новини стали жахливою жорсткою рутиною для кожного українця. Тому нас цим не зламати, і ми не з лякливих", - висловився артист.
Також Макс Барських додав, що концертний тур "Зорепад. На біс" продовжується, а концерти в Ізраїлі він скасовувати не буде.
Нагадаємо, російський шоумен Максим Галкін під час масованої атаки теж перебував в Ізраїлі. Щоправда, пропагандисти РФ розганяли фейки, що артист втік з країни. Гуморист поставив їх на місце та влучно висміяв за брехню.
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