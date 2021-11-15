Макс Барських переміг у номінації Best MTV Russia Act на премії MTV EMA 2021

Макс Барських переміг у номінації Best MTV Russia Act на премії MTV EMA 2021

Церемонія нагородження відбулася в Будапешті.

Український співак Макс Барських отримав нагороду європейської музичної премії MTV Europe Music Awards 2021.

Артист виграв у номінації Best MTV Russia Act ("Найкращий артист за версією MTV Росія" – Ред.). Це друга нагорода від MTV у кар'єрі зірки. Першу перемогу у номінації "Найкращий виконавець" він здобув 2010 року.

Пресслужба Макса Барських

Претендентами на перемогу також стали російська співачка Муся Тотібадзе, діджей з Казахстану Imanbek, російсько-українська співачка Марі Краймбрері та російський репер Slava Marlow.

Церемонія відбулася 14 листопада у Будапешті.

А от переможцем у номінації "Найкраща пісня" став британський співак Ед Ширан з композицією Bad Habits. Також артист переміг у номінації "Найкращий виконавець".

Найкращий рок-гурт – Måneskin

Найкращий кліп - Lil Nas X – Montero, який зняла Таня Муіньо

Найкращий латинський виконавець – Maluma

Найкраща колаборація - Doja Cat ft. SZA – Kiss Me More

Найкращий новий артист – Saweetie

Найкращий електронний проєкт – Девід Гетта

Найкращий хіп-хоп виконавець – Нікі Мінаж

Найкращий американський виконавець - Тейлор Свіфт

Найкращий альтернативний виконавець – YUNGBLUD

Найкращий Push-виконавець - Олівія Родріго

А південнокорейський гурт BTS здобув перемогу одразу у чотирьох номінаціях – "найкращий попартист", "найкращий K-Pop-артист", "найкращий попгурт" та "найкращий фанклуб".

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