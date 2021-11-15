Макс Барських переміг у номінації Best MTV Russia Act на премії MTV EMA 2021

Церемонія нагородження відбулася в Будапешті.
Український співак Макс Барських отримав нагороду європейської музичної премії MTV Europe Music Awards 2021.
Артист виграв у номінації Best MTV Russia Act ("Найкращий артист за версією MTV Росія" – Ред.). Це друга нагорода від MTV у кар'єрі зірки. Першу перемогу у номінації "Найкращий виконавець" він здобув 2010 року.
Претендентами на перемогу також стали російська співачка Муся Тотібадзе, діджей з Казахстану Imanbek, російсько-українська співачка Марі Краймбрері та російський репер Slava Marlow.
Церемонія відбулася 14 листопада у Будапешті.
А от переможцем у номінації "Найкраща пісня" став британський співак Ед Ширан з композицією Bad Habits. Також артист переміг у номінації "Найкращий виконавець".
- Найкращий рок-гурт – Måneskin
- Найкращий кліп - Lil Nas X – Montero, який зняла Таня Муіньо
- Найкращий латинський виконавець – Maluma
- Найкраща колаборація - Doja Cat ft. SZA – Kiss Me More
- Найкращий новий артист – Saweetie
- Найкращий електронний проєкт – Девід Гетта
- Найкращий хіп-хоп виконавець – Нікі Мінаж
- Найкращий американський виконавець - Тейлор Свіфт
- Найкращий альтернативний виконавець – YUNGBLUD
- Найкращий Push-виконавець - Олівія Родріго
А південнокорейський гурт BTS здобув перемогу одразу у чотирьох номінаціях – "найкращий попартист", "найкращий K-Pop-артист", "найкращий попгурт" та "найкращий фанклуб".
Читайте також: