Макс Барських показав свою квартиру зсередини: який вигляд має кімната співака

Український співак Макс Барських, який раніше розповідав про серйозні стосунки, показав, який вигляд має його квартира всередині.

На екскурсію до домівки виконавця вдалося потрапити журналістці Раміні Есхакзай. Зокрема, вона побувала в квартирі артиста в Херсоні, де він сам вже не був три роки. Оскільки там ніхто наразі не проживає, то сусідка доглядає за оселею.

Квартира Макса Барських у Херсоні / Фото: скриншот з відео

Тож, Раміна показала будинок артиста. Як говорить співак, наразі там все має не такий вигляд, як тоді, коли він проживав. Мама Макса Барських зробила ремонт і все змінила. До речі, виконавець неабияк шкодує, що багато його особистих речей не збереглися, а особливо малюнки.

Квартира Макса Барських у Херсоні / Фото: скриншот з відео

"У моїй квартирі все дуже змінилося. Я не можу пробачити моїй мамі за те, що вона зробила ремонт. Звісно, з часом ремонт робити треба. Але вона такий, євроремонт зробила. У мене там було багато чого особистого. У нас була дача, їй потрібен був папір для розпалювання. Я там зберігав альбом зі всіма моїми малюнками, вирізки з газет. Коли я вже поїхав до Києва, вона все це брала в мене і розпалювала", - розповів артист в інтерв'ю Раміні Есхакзай.

Квартира Макса Барських у Херсоні / Фото: скриншот з відео

Тим не менш, інтерв'юерка знайшла в кімнаті Макса Барських чимало цікавих речей. Особливо, на що звернула увагу Раміна, музикант зберігає листи від прихильників. Як говорить артист, йому приємно усвідомлювати, що його творчість подобається фанам.

Квартира Макса Барських у Херсоні / Фото: скриншот з відео

Нагадаємо, раніше Макс Барських розповів, як кинув росіян на 100 тисяч доларів. Артист також розсекретив, куди спрямував ці кошти.

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