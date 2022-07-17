Макс Барських показав, як люди пішки тікають з окупованого Херсона: "Біль та страх"

Український співак Макс Барських показав, як люди тікають з його рідного Херсона, який нині окупований російськими військовими.

Жителі Херсонщини ще на початку повномасштабної війни опинилися під окупацією.

Російські військові не дають евакуаційних коридорів та не дозволяють місцевим виїжджати з області. Тож жителі Херсонщини на свій страх та ризик тікають усіма можливими шляхами від загарбників.

Макс Барських показав у своєму Instagram кадри, на який видно, як люди пішки тікають полями з Херсона до Кривого Рогу.

"Ці кадри є свідченням того, як біженці з мого рідного Херсона прямують у бік Кривого Рогу. Людям доводиться долати величезні відстані пішки чи на велосипедах. Позаду залишилося мирне життя, будинки, робота, друзі, сусіди... З собою вони несуть біль та страх перед невідомим", - зазначив співак.

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Окрім цього, Барських вкотре нагадав росіянам, що саме їхня країна принесла до України лише біль та страждання. Та Макс зазначив, що ЗСУ обов'язково звільнять від окупантів українські землі.

"Тим росіянам, хто забув, який зараз рік на календарі, я нагадаю – це 2022-й. І все це з моєю країною робить ваша через надумані приводи і за вашою мовчазною згодою! Але ми обов'язково повернемо собі те, що ви вкрали!" – додав Барських.

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