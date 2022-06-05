Макс Барських показав, як у Росії проти нього діє пропаганда: "Бісняться від убогості"

Макс Барських показав, як у Росії проти нього діє пропаганда: "Бісняться від убогості"

Співак Макс Барських від початку повномасштабної війни РФ проти України припинив всі зв'язки з Росією, розірвав всі контракти та заборонив використовувати його музику у РФ.

Окрім того, Макс Барських активно та у жорсткій формі висловлюється проти Росії. Втім, певно, декі росіяни ніяк не можуть пережити, що Барських від них відмовився. Так, в одному з російських міст з'явилися плакати з нібито анонсом концерту Макса у РФ. Та ще й яку назву вигадали концертному туру – "Музика поза політикою":

"Пропагандисти біснуються від убогості та безсилля, як завжди виконуючи роботу на два з мінусом. Порада: не зменшуйте обертів, ми запаслися попкорном і з цікавістю спостерігаємо як повільно, але вірно ви самі тягнете себе на дно!" – прокоментував цей недолугий фейк Барських.

Фото: instagram.com/max_barskih

Так само й продюсер та друг Макса Барських, кліпмейкер та режисер Алан Бадоєв не оминув увагою цю пропагандистську інформацію:

"А це вже не просто фейк. Це чиїсь вкладення у фейк, хтось на це витратився. А головне, хтось постраждає, придбавши квиток. Адже жодного концерту не може бути і, звичайно, не буде. Так цинічно обманювати своїх людей. Заспокойтесь, цей артист не про вас. Слухайте, приміром, Газманова", - написав Бадоєв.

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