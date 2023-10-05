Макс Барських показався у білих трусах, а також як качав "горобця" в Іспанії перед концертом

Український співак Макс Барських, окрім того, що співає і пише пісні, схоже, має хист і до відеоблогерства.

Принаймні шанувальники виконавця лишилися у захваті від його короткого відеозвіту з виступу у Марбельє, яким він поділився в Instagram. Зараз Барських перебуває у благодійному турі містами Європи. І показав, як минув один з таких його концертних днів.

У ролику співак показує, як вранці встав, поснідав у готелі, перед репетицією і саундчеком прогулявся містом і посидів біля моря:

"Поїхали до моря, море таке собі, Одеса краще. Я щось там погуляв, подивився вдалечінь, на сонечко. Море таке каже: "На тобі, повертайся в Одесу". Я такий, ну я пішов", - прокоментував Барських, коли на березі на нього потрапив морський бриз.

Макс Барських показав кумедний відеозвіт, знятий під час концерту в Іспанії

Потім Барських розповів, як повернувся до готелю і зайнявся спортом:

"Поїли трошки, я повернувся до готелю, пішов трохи підкачати "горобця", - каже у відео Макс.

Ба більше, Барських поділився пікантним контентом і показав, як приймав душ у готельному номері, а потім який вигляд має у трусах.

Також у відео присутні кадри з репетиції перед концертом, фрагменти з самого виступу, а також після.

Нагадаємо, не так давно Макс Барських відверто заговорив про своє особисте життя та зізнався, що хоче стати батьком.

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