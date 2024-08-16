Макс Барських представив шоу "Зорепад": як минула кінопрем'єра і неочікувана заява від артиста

Днями відбулася емоційна кіноподія про музику. Український співак Макс Барських представив перший фільм-концерт "Зорепад".

На прем'єру незвичайної стрічки від артиста завітали його прихильники, друзі, колеги і, звичайно ж, військові. Фільмом "Зорепад" Макс Барських показав свою трансформацію, яка відбулась з ним від початку повномасштабного вторгнення. Протягом двох годин музикант відверто ділився історією докорінних змін кожного українця крізь призму власних перетворень.

Кінопоказ "Зорепаду" Макса Барських / Фото: Пресслужба Макса Барських

Зіркову прем'єру артист зі сцени розпочав словами подяки українським військовим, а також закликав усіх присутніх не забувати про тих, хто ще досі залишається в полоні.

"Мені хотілось б подякувати усім військовим, хто долучився до нас. Завдяки їм ми можемо збиратися на такі події. А ще хочу попросити вас не забувати, що ще багато військових перебувають в полоні. Ми повинні робити все можливе, аби вони швидше повернулися додому", - зазначив виконавець просто зі сцени.

Військові на кінопоказі "Зорепаду" Макса Барських / Фото: Пресслужба Макса Барських

До слова, фільм-концерт "Зорепад" - це перше музичне шоу Макса Барських на великому екрані. У ньому глядач стає свідком історії музиканта, який минає шлях творчих та особистісних змін разом зі своєю країною від початку повномасштабного вторгнення. У високотехнологічному фільмі-концерті зібрані як знакові для музиканта пісні, перекладені українською, так і нові хіти з однойменної платівки. Весь прибуток з продажу квитків на кінопрем'єру "Зорепаду" співак перекаже на допомогу ЗСУ.

Кінопоказ "Зорепаду" Макса Барських / Фото: Пресслужба Макса Барських

До речі, показ стрічки не минув без сюрпризів. Виконавець оголосив, що відіграє третій концерт з програмою "Зорепад" у палаці "Україна".

Перше високотехнологічне шоу в Україні під час повномасштабної війни від Барських та Бадоєва

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що канал "1+1 Україна" готує для глядачів нове шоу "Клуб 1%". Проєкт довірили вести відомому ведучому.

Читайте також: