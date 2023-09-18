Макс Барських пригадав серйозну сварку з Аланом Бадоєвим: "Я мав бути в жіночій сукні"

Український співак Макс Барських пригадав одну з найсерйозніших сварок із режисером Аланом Бадоєвим.

За словами артиста, це трапилося під час знімань кліпу на пісню "Хочу танцевать". У співака та режисера було різне бачення. Зокрема, Бадоєв хотів, аби Барських з'явився в одній сцені на відео у жіночій сукні. Тим часом співак розумів, що його аудиторія не схвально на це відреагує. Врешті, Барських відмовився. Бадоєв на це образився. Ба більше, продюсер навіть не хотів далі знімати кліп. На щастя, співак та режисер порозумілися.

Макс Барських / Фото: Пресслужба Макса Барських

"На зніманнях бувають такі моменти, коли я не згоден, або він не згоден з моєю ідеєю. Коли ми створюємо ідеї для кліпу, бувають сутички, але ми їх вирішуємо. Одного разу на зніманнях кліпу "Хочу танцевать", там було багато образів. І один з образів, за задумом Алана, що я мав бути в жіночій сукні... Він вигадав собі ідею, а я зрозумів, що це занадто, у нас люди не готові до цього...Ми так сильно посварилися, що він хотів скасовувати знімання. Ну і без того кадру кліп має класний вигляд, мені здається", - сказав Барських в інтерв'ю з Євгеном Фешаком.

Також виконавець пригадав, скільки найбільше коштів йому вдалося заробити за корпоратив. За словами артиста, це було на Новий рік. Тоді співаку вдалося заробити близько 100 тисяч доларів.

Макс Барських / Фото: Пресслужба Макса Барських

"Нові роки завжди були такі насичені. Мені здається близько сотні тисяч доларів було за виступ", - поділився співак.

Нагадаємо, у дитинстві Максу Барських пророкували зовсім інше майбутнє. Рідні артиста радили обрати йому зовсім іншу професію, що не стосується музики.

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