Макс Барських приголомшив прем'єрою свого першого українськомовного альбому

Співак Макс Барських нарешті представив свій перший українськомовний альбом під назвою "Зорепад".

Прем'єра нової платівки артиста відбулася разом з відомим музичним лейблом Warner Music Poland. До альбому Барських увійшли шість абсолютно нових треків, в яких співак розкрив себе по-новому, а також чотири перекладені хіти - "Тумани", "Береги", "Лий, не жалій" та "Подруга-ніч".

Як розповів Барських, заради нового альбому він призупинив роботу над своєю англомовною платівкою. Подробицями створення українськомовної збірки пісень Барських поділився під час допрем'єрного прослуховування, на якому також побувала редакція ТСН.ua

"У турі "Знайти себе" я вирішив змінити плани і вирішив, що хочу зробити саме це. Спочатку було дуже складно, бо треба було відформатувати свій мозок, почати мислити по-інакшому, відмовитися від своїх звичок. Але потім я почув свій внутрішній голос, який допоміг мені створювати ці пісні", - розповів Барських.

Макс Барських / Фото: Пресслужба Макса Барських

Як розповів продюсер артиста Алан Бадоєв, альбом "Зорепад" вийшов здебільшого танцювальним. Але на думку команди, такі пісні зараз також особливо потрібні українцям.

"Це дійсно для нас важливий альбом, альбом танцювальної музики. Мені здається, що саме на часі. Тому що потрібно дбати про те, щоб там, де ми можемо відпустити свої почуття і біль, просто хочеться танцю, щоб це були саме українські пісні", - поділився режисер на прем'єрі альбому.

Макс Барських та Алан Бадоєв / Фото: Пресслужба Макса Барських

Разом з альбомом Макс представив liryc-відео на головну пісню, яка і дала назву платівки, "Зорепад". У кліпі Барських прогулявся вулицями сонячного Києва і поділився своїми почуттями.

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