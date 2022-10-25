Макс Барських приголомшив сумою, яку переказав на потреби ЗСУ

Гроші музикант збирав під час свого благодійного туру "Чекай мене".

Співак Макс Барських, який змінив сценічне ім'я на Mick Sunday, підбив підсумки свого благодійного туру "Чекай мене".

Зокрема, артист давав концерти за кордоном, де збирав гроші для українських захисників. Як зізнався Макс на сторінці у Facebook, коштів вдалося зібрати чимало, а саме 1,7 млн гривень. Артист зазначив, що вся сума вже переказана на потреби ЗСУ.

"Друзі, дуже пишаюся вами! Це внесок усіх вас. Кожен придбаний квиток туру "Чекай мене" став частиною донату", - поділився Барських.

Утім, на цьому виконавець не збирається зупинятися. Попереду на Макса чекає тур Америкою, де артист продовжить збирати кошти на потреби українських захисників.

Нагадаємо, нещодавно Дмитро Монатік теж зізнався, скільки коштів зібрав для допомоги Україні завдяки лише трьом своїм концертам. Також музикант розповів, куди саме перекаже гроші та на що вони будуть витрачені.

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