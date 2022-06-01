Макс Барських приголомшив талантом художника і показав, як створив картину про Україну

Співак Макс Барських, виявляється, ще й дуже талановитий художник.

Так, на сторінці в Instargam виконавець розмістив знімок картини, яку створив власноруч. Ба більше, співак показав, як малював цю картину.

Як розповів Макс Барських, вона була створена після того, як виконавець відвідав Америку. Там йому запропонували написати картину, присвячену Україні:

"Нещодавно, під час відвідування Америки, мені запропонували намалювати картину, присвячену Україні і представити її на виставці "The LIITA Effect" у Лос-Анджелесі. Я назвав цю картину "Colours Of Freedom" (кольори свободи – прим.ред.). Вона є частиною мого арт-проєкту Nick Vangard", - розповів Барських.

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Також він повідомив, що виставку можна відвідати від 3 до 7 червня за адресою 6150 Wilshire Blvd, Los Angeles, а саму картину, за бажанням, можна придбати. Вилучені кошти підуть на допомогу ЗСУ і постраждалим від війни в Україні.

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