Макс Барських здивував українськомовною версією свого хіта "Хочу танцевать"

Співак Макс Барських знову здивував шанувальників черговим перекладом свого російськомовного хіта.

Так, відтепер трек виконавця "Хочу танцевать" також буде лунати українською. Уривком з оновленою піснею Барських поділився на своїй сторінці в Instagram.

"Та мені все одно, де ти і з ким. Ти сьогодні мене загубила, я розчиняюсь в ночі. Залишаю печаль, забуваю тебе і краще не заважай, я хочу танцювати", - тепер співає Барських.

Шанувальники Макса вже не можуть дочекатися, коли співак представить усі перекладені пісні на цифрових майданчиках, а поки що почути їх можна лише під час живих концертів артиста.

Зазначимо, що останнім часом Барських дивує своїх фанів стрімкими перекладами своїх хітів, які звучали російською. українізацію вже пройшли пісні "Тумани", "Береги" та навіть пісню "Подруга-ночь", яку планував взагалі ніколи не перекладати.

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