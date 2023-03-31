Макс Барських приєднався до всесвітньо відомого лейблу та запрем'єрив динамічну англомовну пісню

Український співак Макс Барських приєднався до всесвітньо відомого музичного лейблу Warner Music Poland.

Як поділився артист, співпраця з польською компанією відкриває для нього нові музичні перспективи, тим паче, що за час війни Україна та Польща об'єдналися на усіх фронтах, і на культурному також.

"За останній рік Польща стала другою домівкою майже для кожного українця, який зміг знайти не лише прихисток та безпеку в цій країні, а й перспективи для персонального та культурного розвитку. І я радий, що моя нова музика буде з’являтися на лейблі зі світовим ім’ям. Щиро вдячний за довіру", - розповів про роботу з Warner Music Poland Барських.

Макс Барських / Фото: Пресслужба Макса Барських

Вперше у рамках співпраці виконавець представив новий "вайбовий" трек англійською мовою "5 Missing Calls", яка стане частиною його нового альбому. Пісню Макс присвятив аб'юзивним стосункам, які пережив у минулому.

"У пісні 5 Missing Calls я веду діалог зі своїм уявним другом про наболіле. В житті майже кожного з нас трапляються аб’юзивні відносини. І, як правило, їх дуже важко розірвати за власною ініціативою. Саме в такі моменти важливо чути голос друга. У мене дуже теплі стосунки з моїми слухачами, вони для мене друзі, а я для них. Ми завжди можемо і маємо допомагати один одному"

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